Antonio Álvarez ‘voló cabezas’ en Toreros después de perder “en la mesa” ante Deportivo Quito

El Deportivo Quito ha dado un paso más hacia su ansiado ascenso tras ganar sin jugar la vuelta ante Toreros, por lo que se clasificó a los Cuartos de Final del Hexagonal de Segunda Categoría, manteniendo viva la esperanza de volver al lugar que le pertenece por historia y tradición.

Esta ha sido una noticia que ha dejado muchas cosas insólitas y medidas extremas en el cuadro de Toreros que se despidió del torneo. Mientras tanto, el Deportivo Quito clasificó de forma directa debido a que su rival, Toreros FC, no cumplió con sus obligaciones reglamentarias en la FEF. Sorprendentemente, el cuadro guayaquileño quedó fuera por no pagar la totalidad de lo adeudado dejando un saldo de USD 4,12 de una multa impuesta por la FEF de USD 1.500, valor que no fue pagado en su totalidad por lo que el Deportivo Quito ganó 3-0.

Comunicado IESS sobre Toreros FC

Los jugadores acusaron de responsable a Antonio Álvarez

José Palacios, capitán de Toreros FC, club filial de Barcelona SC y que hizo noticia al perder sin jugar su partido de octavos de final del Ascenso Nacional ante Deportivo Quito, no se guardó el malestar que sienten todos expulsando el dolor y el resentimiento con el presidente Antonio Álvarez, en sus redes sociales personales.

“¿Cuál es el interés de comprar una plaza en Serie B cuando Toreros está a pocos partidos de poder ascender? ¿Por qué no tomó la decisión en enero de no participar? Cambió algunos contratos hasta la finalización de torneo, muchos nos bajamos el sueldo poniendo el hombro por la situación económica del club, y así es como nuestra propia dirigencia nos elimina. Increíble que en un club tan grande como Barcelona sucedan estas cosas”, publicó.

Antonio Álvarez no dejó pasar y tomó una decisión drástica