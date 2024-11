Liga espera al Independiente en una ‘final adelantada’ buscando el título nacional

El partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Independiente del Valle, el sábado 09 de noviembre 2024, por la fecha 13 de la segunda fase de la Liga Pro, supondrá una final adelantada por el título de la LigaPro.

Con 26 puntos cada uno, fruto de ocho victorias, dos empates y dos derrotas, el resultado del partido será determinante, de manera especial, para el ganador de la primera fase, el cuadro del Valle, en el estadio del Rey de Copas.

El Independiente se jugará la posibilidad de sacarle una ventaja a Liga y luego cuidarla en las dos fechas finales, para adjudicarse su segundo título desde que actúa en la primera división del Ecuador.

Por su parte, Liga sabe que el triunfo será básico, pues un empate dejará en ventaja al Independiente por su mejor diferencia de goles.

El partido supondrá el duelo de técnicos argentinos, pues dirige al Rey de Copas, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y al cuadro del Valle, Javier Gandolfi.

También habrá duelo de goleadores entre el paraguayo Alex Arce, de Liga, con 20 anotaciones en la actual temporada y el colombiano Jeison Medina, del Independiente, que tiene 18.

El rendimiento actual de uno y otro equipo, sitúa con mejores opciones al cuadro de Gandolfi, pero Liga echará mano de su mayor experiencia en la obtención de títulos locales, con 12 en total.

Entretanto, el entrenador colombiano Santiago ‘Sachi’ Escobar hará el último intento por ganar la segunda fase con el Orense, que tiene 23 puntos, y su rival del domingo será el Técnico Universitario.

Además de ganar, el Orense esperará un empate entre Liga y el Independiente, y que también les vaya mal en las dos últimas fechas.

El Mushuc Runa, al mando del técnico uruguayo-paraguayo Ever Hugo Almeida, procurará asegurarse la clasificación para la próxima Copa Sudamericana, en el partido del próximo domingo contra el Delfín de Manta.

Para el Delfín también será un partido decisivo, pues está entre los últimos de la tabla de posiciones de las dos fases con el riesgo de perder la categoría para el próximo año.

Otra puja decisiva la protagonizarán Barcelona SC y Universidad Católica, por un billete a la Copa Libertadores de 2025, en sus respectivos partidos contra Cumbayá y el Aucas.

Ambos llegarán al arranque de los encuentros, con 20 puntos en la segunda fase, pero en la tabla acumulada Barcelona tiene 51 unidades, sobre las 45 del cuadro católico.

Partidos por la decimotercera fecha de la segunda fase.

Viernes. Delfín vs. Mushuc Runa.

Sábado. Universidad Católica vs. Aucas; Macará vs. Emelec y Liga vs. Independiente.

Domingo. El Nacional vs. Libertad; Orense vs. Técnico Universitario y Barcelona vs. Cumbayá.

Lunes. Imbabura vs. Deportivo Cuenca.