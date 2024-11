Karim Benzema explica los problemas del Real Madrid en la actualidad

El exdelantero y goleador del Real Madrid, Karim Benzema, habló de la adaptación de Kylian Mbappé y los problemas que estaría teniendo ahora mismo Carlo Ancelotti a la interna del club merengue. El francés mencionó que debe hacer Mbappé para acoplarse al 15 veces campeón de Champions League.

En una entrevista al programa ‘El Chiringuito’, el actual delantero del Al-Ittihad, se refirió al problema del Real Madrid en la actualidad. “Para mí el problema es que no es un delantero centro. Mbappé no lo es. Cada vez que juega con la selección de ‘9′ no está bien. No es su posición. Pero es que además a la izquierda hay un chico que está como él. Al mismo nivel, Vinicius. Entonces hay un problema”.

“No creo que Ancelotti vaya a mover a Vinicius. Es el mejor del mundo ahora mismo en esa posición. Mbappé tiene que meter en su cabeza que tiene que ser un ‘9′ y olvidarse de la izquierda. Ha sido muy bueno en la izquierda y ahora tienes que serlo en otro sitio”, dijo sobre la postura que debe tener Mbappé ahora en el Real Madrid.

“Mbappé tiene que aprender a vivir con la presión. Es muy fuerte en el Real Madrid. Se tiene que meter él esa presión en cada partido, cada partido es uno nuevo. Tiene que meter goles, te han traído para meter goles únicamente. Tiene el nivel y tiene todo para hacerlo. Mi situación el primer año y el de Kylian es diferente. Yo tenía 21 años y él tiene 25, no es lo mismo. No metes un gol en dos o tres partidos y te van a matar”, agregó.