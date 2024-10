Padelista ecuatoriano cierra la temporada con título Open de Guayaquil

El padelista ecuatoriano, David Agüero cerró la temporada 2024 ganando el título en el Open de Guayaquil, que se disputó en las canchas del River - Beach Tennis & Pádel Club, ubicado en la perla del pacífico.

Para lograr el triunfo, Zito, como es conocido en el entorno familiar, hizo pareja con el argentino Facundo Pavón, y en la final vencieron por 6-3, 3-6 y 6-3 a la dupla conformada por Juan Martin Paredes y Thiago Nogales.

“La verdad que este año ha sido muy positivo para mí y lo pude cerrar de la mejor manera posible con este primer lugar”, reveló el deportista de 17 años.

David Agüero en el Open de Guayaquil

Dentro de esos buenos resultados, David, junto con su hermano Daniel (15 años); se ubicaron en el top ten de la clasificación general de la categoría élite del campeonato nacional.

Además, el mayor de los hermanos Agüero Mateo también representó a Ecuador en las Eliminatorias al Mundial de Pádel, donde ocuparon el segundo lugar, sin embargo, no pudieron clasificar a la cita planetaria.

También participó en el Campeonato Panamericano Juvenil finalizó séptimo en la categoría Sub 18 y en Ecuador es el número uno. “Los resultados alcanzados me han servido de mucho en mi crecimiento deportivo y ahora me preparo para tener un 2025 aún mejor”, declaró el padelista tricolor.