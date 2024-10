¡Extrañaron a ‘Niño Moi’! El Chelsea se elimina de la Carabao Cup

(Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

El Chelsea no pudo y perdió 0-2 ante el Newcastle en la Carabao Cup gracias a los goles de Alexander Isak y un autogol de Axel Disasi. El ecuatoriano Moisés Caicedo no jugó y no fue parte de la convocatoria de Enzo Maresca.

El pasado fin de semana, el Chelsea había enfrentado al Newcastle y venció 2-1 por la Premier League con presencia del ecuatoriano los 90 minutos. Otro que estuvo ausente fue Pedro Neto, Nicolás Jackson, Wesley Fofana y Cole Palmer, este último en la banca de suplentes.

El primer gol nació en una mala salida del Chelsea donde Romeo Lavia y Enzo Fernández no se entienden y se confunden ante la presión de Guimaraes y Tonalli. Esto permitió la reacción de Alexander Isak que definió marcando el primer tanto.

Después del partidazo del fin de semana, el ambiente quedó caliente entre ambos equipos y en el partido se pudo notar. Joelinton y Badiashile discutieron y se fueron a los empujones tras una falta sobre Cucurella.

Otros equipos que se despidieron de la Carabao Cup: el Manchester City que cayó 2-1 ante el Tottenham, el Brighton que perdió 3-2 ante el Liverpool; y el Leicester City que perdió 5-2 ante el Manchester United.