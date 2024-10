El Nacional alza la voz: Jonathan Borja denunció que intentaron comprar el partido de la Copa Ecuador

A tan solo un día del crucial enfrentamiento ante Mushuc Runa por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador, el Club Deportivo El Nacional encendió sus alarmas tras la denuncia pública de un intento de soborno.

Jonathan Borja reveló ayer que uno de sus compañeros recibió una propuesta para perder intencionalmente en el encuentro de este jueves.

Nacional alza la voz: Jonathan Borja denunció que intentaron comprar el partido de la Copa Ecuador (Twitter)

Borja, indignado por lo sucedido, calificó el intento como “antiético” e “inaceptable”

“Eso pasa y pasa mucho. En el partido pasado, que ganamos a Mushuc Runa y todo. Hace unos días, un compañero va y cuenta que alguien le dijo ‘oye, consíguete tres o cuatro compañeros tuyos para que el partido contra Mushuc Runa de vuelta, lo pierdan”

“Eso pasa más por lealtad, por cómo uno creció como persona, mi compañero fue y lo dijo delante de todos, «ojo con esto». No puede ser que pase, de que estamos pasando mal momento pero no puede ser que pase, eso es más por ética de uno como jugador. Imagínate que estamos a un paso de algo que El Nacional hace 18 años no había conseguido, y caer en este tipo de tentaciones, imposible”

“Creo que más cuando tú ya juegas profesionalmente al fútbol y, como te digo, la ética de las personas con las que te rodeas, te juntas, y en base a eso pasa. Pero hay compañeros de profesión que no tienen esta ética, cometen errores y han tomado estas oportunidades.”

Jonathan Borja (Google)

El futbolista que advirtió la situación, cuyo nombre no fue revelado, expuso lo ocurrido de manera inmediata ante todo el plantel, incluyendo al DT Marcelo Zuleta, con el propósito de que el equipo se mantuviera unido y alerta ante cualquier presión externa.

Hasta el momento, la dirigencia del club no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tome cartas en el asunto para iniciar una investigación