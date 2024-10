Crisis en El Nacional: Jonathan Borja exige soluciones inmediatas tras meses sin sueldo

En una reciente declaración, el jugador Jonathan Borja no dudó en expresar su preocupación por la situación financiera que enfrenta su club.

De cara a enfrentar uno de sus partidos más importantes en el año como es el Nacional vs Mushuc Runa por la Copa Ecuador y poder tener la posibilidad de asegurar un cupo directo en la Copa Libertadores, el club ‘rojo’ se opaca por la dura situación que sufren los jugadores del cuadro ‘criollo’ que llevan meses con sueldos impagos.

Jonathan Borja en representación de los jugadores de Nacional exigió al presidente del club Marcos Pazos y a la directiva que se tomen medidas urgentes para resolver esta crisis. Los problemas económicos han generado tensión en el vestuario e influyen directamente en este momento tan crucial para el cuadro “militar”.

Además, el jugador hizo un llamado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a la LigaPro para que se involucren y ofrezca soluciones inmediatas.

“Hemos aguantado, nos han mentido como seis o siete veces y esto no es justo ni para nosotros ni para el club, porque el hincha viene y te critica, no saben la situación que vivimos. Hay un compañero que la esposa tiene cáncer y no tiene ni para una quimioterapia, hay otro que la mamá está hospitalizada y no tiene ni un dólar poder ayudarla”.

“Esto es muy triste, da lástima el no tener alguien que venga a dar la cara, nosotros tanto en las buenas como en las malas hemos dado la cara y merecemos respeto”.

“No creo que El Nacional sea el único club al que todas las semanas lleguen las demandas, hay que dar la cara y tener franqueza, todos tienen deuda, creo que a excepción de Independiente del Valle, todos tienen deudas y demandas”.

“Queremos que la Federación y Liga Pro den la cara, que Miguel Ángel Loor así como da la cara para decir que esta Liga es la mejor de Sudamérica venga a hablar, porque esto causa un quiebre con la directiva”.

Finalizó diciendo: “deben salir a hablar de la realidad que está viviendo el club, mañana no se sabe, creo que nos merecemos que Liga Pro y Federación vengan a explicar cómo está la situación del club”.

Miguel Ángel Loor presidente de LigaPro respondió a las declaraciones:

“Lamentablemente, aunque tratamos, no podemos resolver todos los problemas internos de los clubes. Para eso están sus dirigentes. LigaPro está para generar ingresos para todos los clubes (derechos audiovisuales y valor de auspiciantes), para organizar un buen torneo y también para ayudarlos en sus problemas, en los que se pueden”.

“Nuestro control económico ha sido para todos un dolor de cabeza, porque aunque flexible, sigue siendo molestoso. ¿El Nacional genera dineros por derechos audiovisuales? Sí. Lamentablemente esos dineros están comprometidos con instituciones del estado, con embargos laborales y con deudas anteriores cedidas”

“Este club, en LigaPro, ya ha sufrido sanciones severas: multas y prohibiciones de inscribir jugadores. Pero también hay que recordar ciertos detalles... ¿Aparte de los ingresos por derechos audiovisuales, LigaPro le ha prestado o anticipado dinero a El Nacional? Sí. Por retenciones y embargos el club está al día en los pagos por la deuda anterior de los derechos audiovisuales. Por ende, están al día en lo que corresponde a dineros antiguos de LigaPro hacía El Nacional (el ÚNICO club). En dineros actuales están AL DÍA pero pagándose a acreedores, embargos o cesiones”.

“En LigaPro todavía no tenemos reglas 100% rígidas porque expulsariamos 3-4 clubes al año (por los manejos de estos equipos ANTES de LigaPro). Sin embargo, las reglas de LigaPro han logrado exponer a ciertos clubes y por no poderlas cumplir paulatinamente han ido saliendo del sistema. Hoy algunos de esos clubes luchan por volver. Clan Juvenil, Fuerza Amarilla, Santa Rita, Liga de Portoviejo, Liga de Loja, etc”.

“Hay que seguir trabajando; El Nacional es un club grande, pero debe bajar sus costos. Probablemente no deba ceder a las presiones para gastar más de lo que se puede en fichajes. Marco es un Presidente que desvive por su club, simplemente todo proceso toma su tiempo. LigaPro estará para seguir ayudando, lamentablemente no puede resolver la totalidad de los problemas de los clubes; bastante de ese trabajo le corresponde a los dirigentes. LigaPro no maneja a los clubes ni a sus administraciones”.

Concluyó diciendo: “en julio, sin tener porque hacerlo, fui a ‘dar la cara’. Es de los pocos clubes en los cuales me he reunido con los jugadores. Algo que lo hice con la mejor voluntad del mundo pero es algo que no debí haber hecho, porque no me corresponde, porque repito: no administro el club”.