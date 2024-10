Diego Romo, el “psicópata” ecuatoriano que quiere ser campeón en BFKC

El Bare Knuckle Fighting Championship demostró este pasado sábado 12 de octubre que moverá los pilares de los deportes de contacto. Considerado para muchos como el deporte más sangriento, BKFC es la nueva modalidad de combates donde no se usan guantes.

Conor McGregor se ha transformado en su principal eje de acción publicitario, más aún al ser el co-propietario de la compañía. Sus peleas se desarrollan en un ring circular de cuatro cuerdas y solo pueden competir deportistas con experiencias en boxeo, artes marciales mitas, kickboxing o muay thai.

Dentro del enorme listado de participantes aparece el amarillo, azul y rojo: Ecuador está representado por el quiteño David Romo. El peleador se ha fajado en una vida donde a tocado piso pero sus puños le han permitido labrarse un camino hacia sus sueños.

En un diálogo con Metro Ecuador, “El Psicópata” se sinceró sobre sus objetivos, preparación y duro camino – sin apoyo de autoridades – que ha tenido que transitar para radicarse en Estados Unidos y buscarse una oportunidad para pugnar por el título de esta empresa.

¿Cómo inició su carrera?

Diego Romo, único ecuatoriano en BKFC

“En Ecuador peleé kickboxing profesional, peleé MMA profesional y desde Ecuador ya me comencé a preparar para este nuevo reto que quería adquirir que era el Bare Knuckle. No sabía si iba o no llegar, pero en mi mente venía a Estados Unidos a buscarlo con todo y para eso tenía que estar preparado”.

Raybon Baxter fue su primer rival en el ring del deporte más sangriento del mundo. La batalla terminó en empate, aunque el tricolor fue superior gracias a su estrategia. En su última pugna se midió ante el experimentado Mike Jones, donde el local terminó con la mano en alto.

“Me tocó pelear contra Mike Jones un tipo experimentado campeón de una liga de MMA desde los Estados Unidos. Un tipo de 1,90m de altura con un alcance brutal. Yo sabía el reto al que me metía”, relató sobre su último oponente.

“Tuve que viajar desde Orlando 6 horas a Utah a pelear en la tierra de él. Él era del Salt Lake City, del lugar donde estábamos peleando. En el coliseo yo no tenía una sola bandera ecuatoriana apoyándome”, acotó.

“Yo fui solo a la guerra con un amigo que me acompañó para estar de mi esquina porque mi coach principal ya había tenido otro compromiso con otro alumno de él. Entonces no me pudo acompañar porque el compromiso de él ya estaba planificado antes. Como soy un tipo bastante aguerrido, bastante valiente acepté el reto porque eso es lo que yo quería pelear en BKFC”, añadió sobre el apoyo de público y similares.

El único ecuatoriano

Diego Romo, único ecuatoriano en BKFC

“Soy el único ecuatoriano que se encuentra haciendo esto a nivel mundial. Soy el único ecuatoriano que está dentro de esta compañía y hay una razón para decirlo.

Sí, es porque el nivel de violencia es demasiado alto. Yo me siento satisfecho, yo me siento orgulloso. No me siento conforme porque sé que pude haber tenido otro resultado.

Si bien son mis sueños, son mis metas, pero yo quiero dejar la bandera de mi país en lo alto. Todavía no lo he podido lograr como yo quiero hacerlo, pero no soy ningún cobarde, así que seguiré luchando por lo que quiero. Esa es la historia”.

Pelea desde que es niño

Diego Romo, único ecuatoriano en BKFC

“Ha sido mi forma de vivir. He peleado desde que he sido niño, he peleado en la escuela, en el colegio, en la calle, en mi juventud. Siempre he estado peleando.

Ha sido lo que siempre me ha gustado hacer. Me crié en violencia y pues eso es lo que más me ha gustado hacer. He estado haciendo eso durante toda mi vida.

En cierto momento de mi vida, pues yo llegué a topar fondo en el alcohol y las drogas y en la infelicidad de vivir una vida haciendo algo que no amaba. Así que simplemente dejé, decidí dejar todo esto de lado y dedicarme 100% a las artes marciales buscando este sueño de convertirme en un peleador. Le metí disciplina, constancia, enfoque, determinación y después de varios años estoy aquí en Estados Unidos peleando el deporte más violento a nivel mundial.

¿Cómo lo logré? Pues como llegar hasta acá, pues con mucha disciplina, mucho enfoque, mucha determinación, mucho trabajo duro en cada pelea que yo he tenido, en cada paso que he ido dando. Ha habido mucha disciplina y mucho trabajo. Disciplina desde el hecho de haber dejado todos los vicios hasta entrenar, entrenar, entrenar para conseguir lo que yo quería en primeras instancias”.

Su principal combustible

Diego Romo, único ecuatoriano en BKFC

“Te voy a ser sincero, son pocas las personas que sirven de combustible. El principal combustible para mí soy yo mismo. Yo he vivido una vida bien fuerte, bien difícil, y pues simplemente quiero llegar a triunfar en lo que amo hacer.

Entonces mi combustible soy yo mismo. Yo quiero vivir una vida siendo feliz, haciendo lo que amo. No quiero llegar a morirme infeliz sabiendo que nunca tuve la valentía de buscar lo que quería.

Hay gente, hay gente que me apoya, específicamente pocos familiares que me apoyan, amigos, pero al final el camino es solitario. Hay una frase que siempre me llevo en la cabeza que dice el camino del guerrero es solitario. Yo soy un guerrero y pues créeme que el 98% de todo lo que he logrado lo he buscado yo mismo, lo he trabajado, lo he buscado, porque yo no es que vine a este país a sentarme y esperar que todo me venga.

Yo busqué todo, busqué todo. He pasado por cosas muy difíciles. En todo este proceso he pasado por cosas tan difíciles que cualquier otra persona normal que no sea un guerrero se hubiese rendido”.

Mensaje final

“Lo que yo sí creo es una cosa, que para llegar a hacer algo como lo que yo estoy haciendo, se necesita mucha locura en el cerebro. Yo estoy loco, pero más que loco, como enfermo mental, estoy loco por esto, por las artes marciales, por la pelea. Me encanta la pelea, me fascina la pelea, siempre he estado en esta mierda, he estado viendo y metiéndome en la cabeza todo esto.

Estoy loco por la pelea, me encanta. Yo soy un peleador, yo soy como esos perros de la calle que solo buscan pelear, soy un guerrero. Si me entiendes, podré no ser el mejor artista marcial, el mejor en la técnica, en esto, en lo otro, yo soy un guerrero.

Yo no me rindo, yo no voy hacia atrás. Yo voy hacia adelante, con enfoque, con valentía. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, soy un tipo de peleador diferente, quizá diferente, pero algo que no sé si la gente lo valore o no, soy el único en estar haciendo esto”, finalizó.