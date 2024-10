Jonathan Camacho, ciclista ecuatoriano que compite con una llanta parchada con los mejores del mundo

Dedicación, trabajo duro y un amor tajante al Ecuador se resume en un nombre : Jonathan Camacho. El deportista nacido en General Villamil Playas dejó su pasión por el fútbol para plasmar su talento con su bicicleta.

Desde temprana edad, Jonathan trabajó en diferentes oficios y a sus 14 años adquirió su primera bicicleta. Desde entonces dedicó su vida a aprender nuevas técnica mediante el internet.

Durante más de una década de trabajo ha logrado títulos mundiales en Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos. Lastimosamente, una lesión en el 2019 lo apartó de su pasión, lo cual le desencadenó un conjunto de obstáculos que frenaron su monumental ascenso.

Sin embargo, el “hambre de gloria” está en la psiquis de Camacho. El máximo representante de BMX FreeStyle está presente en China para escalar en el ranking mundial, además sueña con construir su camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En una entrevista con Metro Ecuador se confesó del duro momento que atraviesa. Ser víctima de vacunadores, migración y no contar con los fondos necesarios ha comenzado a limitar su correcta preparación. La última mala noticia que recibió este profesional, que se gana la vida lavando platos en Alemania, fue el ser excluido del Plan de Alto Rendimiento de Ecuador.

“Me da mucha pena porque tuve que emigrar, venirme a vivir aquí a Europa, porque tuve unos inconvenientes el año pasado. Me vacunaron, me estaban pidiendo dinero, trataron de secuestrar a mi esposa que estaba embarazada entonces no me tocó otra opción de abandonar el país”.

“Amo mucho mi tierra, tengo tengo toda la riqueza que me ha brindado el país pero sin embargo no me quedó de otra que salir huyendo y nos encontramos ahora haciendo una nueva vida, una nueva etapa junto a mi bebé. Estamos viviendo aquí en Berlín y bueno, la vida acá no es fácil: me toca buscarme la vida para pagar el departamento, lavar platos para poder comprarme mi bicicleta y poder competir con los mejores”, comentó Jonathan.

No cuenta ni con psicólogo ni nutricionista

“La verdad es que siempre he pedido un psicólogo a la Federación, pero nunca tengo una respuesta positiva para un psicólogo para poder estar enfocado. Necesito de un gimnasio para evitar las lesiones, necesito tener una nutricionista para tener una dieta adecuada como un deportista élite que soy. Necesito poder tener mis pasajes de aviones a la fecha, no a última hora, con estrés”.

¿Cuánto dinero necesita al mes?

“En este caso, para poder estar junto a mi coach y estar en cada mes, necesitamos unos 8.000 a 10.000 dólares para poder tener una preparación como lo tienen los australianos, como lo tiene China, como lo tienen los primeros países del primer mundo”.

“Viajo con mi tarjeta de crédito, me endeudo, trato de pagar la cuenta de 100 en 100, trato de ir a lavar platos en Berlín. Entonces no estoy enfocado en mis entrenamientos sino que más bien estoy enfocado en ver la manera de cómo buscar los recursos para poder avanzar y continuar en mi carrera deportiva”.

“Han sido 12 años en mi carrera profesional que he venido haciendo para un país y hoy en día que mi deporte es olímpico ni siquiera tengo una pista, no tengo un psicólogo, no tengo absolutamente nada, estoy en cero”, declaró Camacho mientras arreglaba su única bicicleta para su competencia de este 16 de octubre en China.

El tricolor está pidiendo ayuda en sus redes spciales para poder costearse los boletos de avión para las competencia en Chile (noviembre) y Abu Dhabi (diciembre). Camacho necesita escalar en el ranking mundial para volver al Plan de Alto Rendimiento y comenzar a sumar unidades para alcanzar ese boleto a los JJ.OO de Los Ángeles.