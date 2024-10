¿Por qué es tan importante el ‘loco’ Bielsa para Sebastián Beccacece?

Un partido clave y uno de los más atractivos de la jornada será el que se desarrollará entre Uruguay y Ecuador por la fecha 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos combinados buscan mantenerse en zona de clasificación, pero sus seleccionadores también contarán con su propia historia: alumno vs su maestro.

El argentino Sebastián Beccacece se enfrentará a la persona que más admira dentro del balompié: Marcelo Bielsa. ‘El Loco’ fue un punto clave en la formación del actual estratega de La Tri, tanto que lo lleva impregnado en su piel.

¿Por qué lo idolatra?

En la reciente rueda de prensa, Beccacece comentó que Bielsa es una persona a la cual admira mucho. “Es como un padre futbolístico para mí. Pero ahora se enfrentaran Uruguay y Ecuador, vamos a necesitar mucho temple y sobretodo mucha rebeldía para jugar en un escenario como este”.

El fanático de Newell’s vio en Bielsa una fuente de inspiración allá en los 90. Fue en 2007 cuando Marcelo y Sebastián compartieron una experiencia por dos semanas, en ese instante se percató que ‘el Loco’ pudo labrar un sentimiento único hacia su ámbito profesional.

“Te lleva a repreguntarse todo el tiempo, a pensar. A mi me gustan las personas que te hacen pensar y él es un pensador. Eso me movía mucho… Fue la persona que me inspiró, que me llevó a pensar y darle una vuelta siempre a las cosas no solamente vinculadas al juego sino a un montón de replanteos y de preguntas”, resaltó en una pasada entrevista con Clank Media.

El tatuaje más representativo de Becca

En su espalda se puede observar un esférico donde se grabó con tinta el escudo del club rosarino, la figura de Bielsa, sus padres, hijas, amigos y a su pareja. En síntesis, el partido que tendrá este 15 de octubre será crucial para demostrar las aspiraciones y lo aprehendido en estos años como entrenador.

Uruguay y Ecuador chocarán en Montevideo este martes a las 18:30. Los charrúas viene de tres cotejos sin sumar de a tres, mientras que los Tricolores tropezaron en un empate ante los guaraníes.