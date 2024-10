Alfaro amargó la fiesta en Casa Blanca al sacar un punto

Ecuador no pudo marcar en su cotejo ante Paraguay. Por primera vez en la historia la Tricolor no logró embocarla ante los guaraníes, quienes se consolidaron en defensa y frenaron el juego vertiginoso que trató de plantear Sebastián Beccacece en el Rodrigo Paz Delgado. El cotejo terminó 0-0.

Por tercera vez en la historia ambas escuadras empatan en la capital por eliminatorias al Mundial. El ‘Lechuga’ fue claro con su estrategia, donde quiso aprovechar las fallas de la Tri para concretar, o como plan B el optar por un empate. Este último objetivo se consiguió.

Durante los 90 minutos no existió el jugador que termine por empujarla, a pesar de intentar con múltiples ofensivos las jugadas de riesgo no llegaron. Leonardo Campana entró en el cambio pero no terminó ser contundente por la falta de llegada del esférico a sus pies.

Sarmiento se mostró bajo en su nivel, perdiendo el esférico y dejando un poco el atrevimiento en los camerinos. Yeboah y Alan Minda trataron de ser fuertes por el extremo derecho pero no bastó para poner contra las cuerdas al arquero Roberto Fernández.

En los últimos instantes del encuentro se optó por la pelota parada para alcanzar el grito de gol en una tarde lluviosa en la capital. Prácticamente, la Albirroja terminó metida en su área para evitar cualquier jugada de peligro.

Willian Pacho tuvo las más claras del partido en el tramo final, lastimosamente el balón fue caprichoso y salió desviado del arco enemigo. La Tricolor con este resultado suma 12 unidades y se mantiene en zona de clasificación.