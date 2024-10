Kendry Páez sí será convocado por Beccacece para La Tri y estas son las razones

Ecuador se prepara para jugar ante Paraguay y Uruguay en Eliminatorias en lo que será la jornada 9 y 10 respectivamente. Uno de los jugadores más criticados ha sido Kendry Páez, por razones extra futbolísticas y porque a nivel deportivo ha tenido un bajón. El estratega Beccacece habló de la situación del volante.

PUBLICIDAD

“No estoy ajeno a lo que sucede externamente (con Kendry Páez), pero yo evalúo las sensaciones y en el comportamiento con La Tri. En esos 10 días (anterior convocatoria) dejó cosas positivas para el grupo. El día que sienta que no me aporta, podré tomar otro tipo de decisiones”, dijo Beccacece sobre el volante de Independiente del Valle que no atraviesa su mejor momento.

“Es un chico de 17 años que es lógico que se va a equivocar, más aún en su contexto. En el fútbol hay este tipo de cosas, no sólo en Ecuador sino a nivel Mundial”, agregó sobre Kendry Páez.

Kendry Páez atraviesa un bajón deportivo

Más allá de las actividades que realice en su vida personal, lo que sí preocupa de Kendry Páez es el bajo rendimiento de los últimos tres meses. De hecho, la plataforma de SofaScore muestra que julio, agosto y septiembre han sido los meses más bajos del volante en el último año, siendo abril y mayo los de mejor rendimiento.

Kendry Páez Métricas 12 meses Métricas de Sofa Score

Inclusive, en los últimos 5 partidos que jugó, su calificación llegó a estar bajo los 7 puntos siendo esta la principal preocupación y que han ido acompañadas con fotos y videos de Kendry Páez en ambientes poco favorables para su vida profesional. Ante Emelec y Libertad fueron los mejores rendimientos del volante.

Sin embargo, un año atrás en 2023, Kendry Páez no bajó nunca de 7 puntos e incluso ante el Deportivo Cuenca alcanzó los 8 manteniendo una regularidad. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que a nivel de equipo, el Independiente del Valle también ha bajado el rendimiento y eso afecta de una u otra forma a los jugadores individualmente. Además, existen otros factores a tomar en cuenta.

Kendry Páez - Métricas en 2024 Métricas de Sofa Score

Kendry Páez - Métricas en 2023 Métricas de Sofa Score

Las razones por las que debe ser convocado Kendry Páez

Uno de los datos más relevantes es que pese a su declive de rendimiento, Kendry Páez ya superó la marca de goles del 2023 donde sumó 5 tantos. Actualmente ya lleva 6 goles en Liga Pro demostrando que su cuota goleadora ha mejorado, pues tiene algunos partidos para ampliar esa diferencia.

PUBLICIDAD

Si bien es cierto, no es el mejor momento de Kendry Páez pero, Ecuador tiene un problema y es que ofensivamente aún no logra despegar. La irregularidad de nuestros ofensivos a nivel mundial ha sido un verdadero dolor de cabeza.

Además, ¿a quién convocarían en su reemplazo? En realidad existen pocos nombres que no han sido llamados aún, están sobre el joven talento de La Tri. Probablemente, Páez podría arrancar de suplente ante Paraguay, pero a quitarlo de la lista, parecería una medida muy brava.

Finalmente, como futbolista ha evolucionado en 2024, comparado al de 202 y pese al bajón de rendimiento de los últimos 3 meses. Según información de Data MB, la única cifra que supera el Kendry de 2023 es la cantidad de goles sin contar la vía de los penales. De hecho, ha mejorado en la efectividad de pases, los XG (goles esperados) y las XA (asistencias esperadas) y las acciones de ataque donde se ha vuelto más influyente.