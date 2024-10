Periodista deportiva, Soledad Rodríguez denunció que fue atacada por un conductor en Quito: “Casi me mata”

La periodista deportiva de la cadena ESPN Ecuador, Soledad Rodríguez, denunció en su cuenta de X que fue agredida por un sujeto en el norte de Quito. Así lo dio a conocer este 1 de octubre porque aspiraba que la justicia ordinaria “cumpla su cometido”.

Según su versión de los hechos, el pasado 30 de septiembre, a las 13:30 aproximadamente, se dirigía a uno de sus trabajos (radio La Redonda) por las calles Las Higueras y avenida Eloy Alfaro. En ese momento, un hombre salió de uno de los conjuntos habitacionales, cerca de una gasolinera y allí comenzó el altercado.

“Como no lo dejé pasar al carril por donde yo transitaba, me embistió… se llevó el retrovisor y raspó el lado del piloto”, indicó en su post. Por lo tanto la comunicadora se bajó de su carro para reclamar al conductor, pero ella indicó que el hombre intentó darse a la fuga. “Se bajó más alevoso a decirme que no hizo nada, me tomó fotos y, al ver que sí había daño en mi auto, se subió al suyo para fugarse”, añadió.

Sin embargo, la periodista dijo que se aferró al auto del sujeto, pero a él no le importó y comenzó la agresión contra ella.

“Giró velozmente en ‘u’, metiéndose a la gasolinera. Casi me mata. Después, detenido, empezó a empujarme, diciendo que me vaya de su auto. Me pateó en el abdomen y piernas para retirarme”.

En su post, Rodríguez agrega la denuncia que puso en Fiscalía y se evidencia que las heridas fueron verificables por Flagrancias.

Sol aseguró haber llamado tres veces al ECU 911, pero nunca llegó un patrullero. Su padre sí arribó al instante y le habría pedido los documentos al sujeto, quien dijo se calló y no salió más de su vehículo.

En las conclusiones del análisis de Fiscalía se resalta que las heridas de Soledad Rodríguez son leves y que la incapacidad física no son mayores a tres días, la entidad no puede actuar y tiene que hacerlo como querella privada.