¿Emelec perderá el Estadio Capwell?

Ha sido un año complicado para el Club Sport Emelec donde las malas noticias no dejan de llegar para la dirigencia del ‘Bombillo’. Hasta ahora, el club no podía fichar jugadores debido a una sanción, pues ahora todo apunta a que perdería varios bienes de un alto valor por una deuda pendiente.

Según información del periodista John Lester Idrovo Alarcón, el Banco del Pacífico procedió, mediante la vía legal, con la orden de retener y embargar cualquier flujo o deuda a favor de los azules por un valor de hasta $9′821.448,53. Si bien es cierto, el Estadio Capwell es un bien mucho más costoso (26 millones aproximadamente), se ha dado la orden de embargar más de 700 bienes entre suites, palcos y estacionamientos de la institución aunque quedan algunos temas por aclarar en este aspecto.

Una luz al final del túnel para Emelec

El Banco del Pacífico tiene potestad coactiva a través de la cual, para cobrar la deuda, puede ordenar únicamente el embargo de bienes (muebles e inmuebles) cuya propiedad sea del CS Emelec, es decir, que consten registrados a nombre del equipo, pero no de terceras personas. Es ahí donde existe un debate importante.

Sin embargo, según información conseguida por Metro Ecuador, los inmuebles (suites, palcos, parqueos) dejaron de formar parte del patrimonio de Emelec; y, pasaron a formar parte del patrimonio de los compradores (propietarios), quienes no mantienen deuda alguna con el dicho Banco. En este sentido, la entidad financiera no puede embargar los bienes de personas con las que no mantiene deuda alguna.

Sin embargo, Emelec pedería otros bienes importantes por dicha deuda.