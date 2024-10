Atlético de Madrid fue superado fácilmente y cayó 4-0 contra Benfica

En el estadio Do Sport Lisboa e Benfica, Benfica no perdonó a el Atleti y lo derrotó 4 a 0 en la fecha 2 del torneo UEFA Champions League - 2024-2025. El equipo de Bruno Silva do Nascimento fue una máquina y no dio tregua a su oponente. Tomó la delantera al minuto 12 del primer tiempo gracias a un gol de jugada de Kerem Aktürkoglu. La ventaja se amplió con un penal y un remate de cabeza de Ángel Di María (6' 2T) y Alexander Bah (29' 2T), respectivamente. El rival ya no pudo recuperarse y Benfica sentenció el partido a los 38 minutos de la segunda parte, cuando Orkun Kökçü pudo romper la valla contraria después de un tiro penal.

Ambos equipos estuvieron a punto de cambiar el tanteador, pero los remates de Vangelis Pavlidis y Samuel Lino terminaron estrellados en el palo.

Nicolás Otamendi se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Benfica fue importante al quitar 4 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

También fue importante Ángel Di María. El delantero de Benfica marcó 1 gol, remató al arco contrario en 4 oportunidades y realizó 28 pases correctos.

El director técnico de Benfica, Bruno Silva do Nascimento, planteó una estrategia 4-3-3 con Anatoliy Trubin en el arco; Alexander Bah, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi y Álvaro Fernández en la línea defensiva; Fredrik Aursnes, Florentino Luís y Orkun Kökçü en el medio; y Ángel Di María, Vangelis Pavlidis y Kerem Aktürkoglu en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Diego Simeone se pararon con un esquema 3-6-1 con Jan Oblak bajo los tres palos; Axel Witsel, José María Giménez y Reinildo Mandava en defensa; Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Koke, Samuel Lino, Antoine Griezmann y Ángel Correa en la mitad de cancha; y Julián Álvarez en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica fue Serdar Gözübüyük.

Benfica recibirá a Feyenoord en la próxima jornada. Por el lado de el Atleti jugará de local frente a Lille.

Cambios en Benfica

70' 2T - Salieron Ángel Fabián Di María por Benjamín Rollheiser y Muhammed Kerem Aktürkoglu por Jan Niklas Beste 85' 2T - Salieron Alexander Hartmann Bah por António João Pereira de Albuquerque Tavares da Silva y Orkun Kökçü por Leandro Barreiro Martins

Amonestado en Benfica:

22' 1T Fredrik Aursnes (Conducta antideportiva)





Cambios en Atlético de Madrid

32' 1T - Salió Marcos Llorente Moreno por Nahuel Molina Lucero 45' 2T - Salieron Antoine Griezmann por Alexander Sorloth, Jorge Resurrección Merodio por Conor John Gallagher y Rodrigo Javier De Paul por Javier Serrano Martínez 59' 2T - Salieron Julián Álvarez por Giuliano Simeone y Vangelis Pavlidis por Mohamed Zeki Amdouni

Amonestados en Atlético de Madrid:

24' 2T Javier Serrano (Conducta antideportiva), 37' 2T Reinildo Mandava (Conducta antideportiva), 37' 2T José María Giménez (Insultar o desaprobar al árbitro) y 49' 2T Ángel Correa (Conducta antideportiva)