Kiara Rodríguez, el vivo ejemplo que las madres no se equivocan

Dos tatuajes en su brazo, su constante sacrificio, confianza y una aura dorada son detalles que se perciben al conocer a la doble campeona paralímpica Kiara Rodríguez. La atleta tricolor, una vez que alcanzó el éxito en París, piensa en el próximo reto que será en Los Ángeles donde se enfocará en los 100m, 200m y salto de longitud.

“Estoy viviendo muchas emociones. Ganar la la medalla de oro y batir el récord paralímpico es increíble. También tengo el récord del mundo (saltó 6.23 metros en el Mundial 2023, también en París). Esto me hace estar muy orgullosa. Creo que es una muestra de nuestro duro trabajo”, subrayó después de portar las respectivas preseas de oro.

En la pista del parque La Carolina, lugar donde muchos amantes del atletismo se nutren con este deporte, la joven guayaquileña se mostró fija en cumplir más sueños y destacar que el apoyo de su madre fueron fundamentales para marcar su nombre en la historia.

¿Cómo fueron tus horas antes de hacer historia en los 100 metros y en salto largo?

“Estaba super tranquila desde que me levanté, dije: ' hoy va a ser el día’. Me levanté con el mayor de los ánimos, relajada. Previo al calentamiento, le dije a mi entrenador que me esperará en la meta que ya va la medalla”.

Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica Óscar Ayo

¿Cómo cambia la preparación para los 200 metros?

“Me imagino que el entrenamiento debe ser otro, hay que esperar que dice el entrenador. Estoy preparado lo que se venga; se viene un tatuaje unos días antes de Los Ángeles”, agregó sobre este amuleto que le asegura la gloria en Los Juegos Olímpicos.

Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica Óscar Ayo

El mayor logro de Kiara Rodríguez

“El mayor logro referente a los Juegos fue la medalla de los 100 metros planos, fue una medalla inesperada. Dí todo de mí; creo que todavía no lo he logrado”, acotó respecto a un logro fuera del deporte.

¿Qué virtud está constantemente puliendo para acercarse a la perfección?

“Todos los días pongo más la confianza en mí. Me levantó diciendo que soy la mejor y tengo que entrenar como la mejor. Eso me llena de confianza en cada jornada”.

Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica Óscar Ayo

¿Cuál ha sido a mayor barrera más grande que ha tenido que superar en su vida?

“La mayor barrera fue la muerte de mi hermano, el mayor -en los deportes todavía ninguna - que no tenía para los pasajes; mi madre salía a buscar para los pasajes y mi entrenador me ayudaba”.

Si tuviera la oportunidad de hablar con Kiara cuando era niña, ¿qué le diría?

“Que se esfuerce cada día, que confíe en el proceso y dé lo mejor de sí”.

Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica Óscar Ayo

¿Cuál es la canción que la definiría?

“Canción como tal, ninguna. Escucho de todo . Todo tipo de música, vallenato, salsa, reguetón”.

Si tuviera un lugar del mundo celebrar su próxima gloria olímpica, ¿cuál sería?

“París, marcó mi vida”.

¿Qué frase recuerda y le ayuda en momentos de tensión o carentes de motivación?

“Mi mamá me decía: ‘soy la mejor y que siempre voy a lograr grandes cosas’”.

Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica Óscar Ayo

Kiara es el vivo ejemplo que las adversidades en la vida están presentes, incluso desde el día que naces, pero la dedicación y fortaleza son esas herramientas que te pueden llevar a la inmortalidad. Su madre guió con sus palabras y colaboró para que sus sueños se cumplan, además que un cambio de chip con cada competencia y madurez al cruzar la meta forman un conjunto de cualidades que garantizan que la tricolor aún tiene muchas alegrías que brindarnos.