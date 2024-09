¿Cuánto tardaría en volver a las canchas Damián ‘Kitu’ Díaz?

Prácticamente la carrera de Damián Díaz ha llegado a su ocaso. Este lunes 23 de septiembre el futbolista argentino-ecuatoriano sufrió una terrible lesión que lo dejaría fuera de las canchas en su último tramo como profesional.

El actual jugador de Banfield, club que llegó hace apenas un mes después de su salida estrepitosa de Barcelona, se lesionó en su cotejo contra Independiente Rivadavia en los últimos minutos del encuentro.

Momento de la lesión de Damián Díaz

El ‘Kitu’ se lanzó para evitar un disparo en ofensiva y su pie se enganchó en el césped. Debido a la vehemencia de su movimiento, su tobillo izquierdo terminó fracturándose.

El entrenador de ‘El Taladro’, Gustavo Munúa, comentó que no “pinta nada bien” lo sucedido. “Es una lástima, porque sabemos que es un jugador diferente, que nos da muchísimo tanto fuera como dentro del campo. Ojalá que no sea nada importante, pero realmente no tiene buena pinta”, relató en rueda de prensa.

Según escribió el portal LT10, el ofensivo se fracturó el tobillo izquierdo y su recuperación llevaría múltiples semanas. Según el diagnóstico, la recuperación final se daría entre 3 y 4 meses.

Mientras que el volver a realizar actividades deportivas se daría desde el cuarto mes, además de realizar una correcta adecuación física para evitar complicaciones. Es decir, el ‘Kitu’ podría volver al terreno de juego en los primeros meses del 2025.