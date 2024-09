Enner Valencia y su mensaje a la hinchada después de marcar en el triunfo de La Tri ante Perú

Ecuador rompió una ‘maldición’ ante Perú en Eliminatorias, además superó una marca personal por el que se le criticaba mucho pese a ser el capitán y goleador de La Tri. Énner volvió a la ruta del gol con un cabezazo imposible para Gallese.

“Hace rato que no uso redes sociales, no me entero nada de lo que la gente dice. Me enfoco 100% en la selección, en tratar de dar lo mejor”, dijo Enner Valencia sobre las críticas y todo lo que se dice de él desde la hinchada. “Acá defendemos a un país, no a un equipo. Hoy fue muy lindo, mi nombre se escuchó y quiero agradecerles a todos ellos”, agregó.

Después de 7 años vuelve anotar el GOAT

La última vez que Enner Valencia anotó un gol en Eliminatorias fue el 5 de septiembre del 2017, de tiro penal. Aquella vez Ecuador cayó 2-1 ante Perú. Han pasado casi 7 años para que “Superman” vuelva a marcar en Eliminatorias.

El delantero convirtió su gol número 41 con Ecuador en el amistoso ante la selección de Bolivia, en Pennsylvania (Estados Unidos). Ahora ya son 42, 12 asistencias en 94 partidos. ‘Superman’ ha ido creciendo en la selección ecuatoriana y se ha convertido en el máximo goleador. Ya le saca diez de ventaja a Agustín Delgado, que se quedó con 31.