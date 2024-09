Yeboah, Rodríguez, Sarmiento y Méndez demuestran la verdadera alma de la tricolor

New Jersey, USA. 21 de marzo de 2024. La selección de Ecuador se enfrenta con su similar de Guatemala en el estadio Red Bull Arena de New Jersey. Carlos Rojas / API

Que no seas contemplado en la alienación titular no quiere decir que no puedas contagiar de pasión al resto del equipo. A minutos que arranque el partido entre Ecuador y Perú se pudo observar a John Yeboah, Kevin Rodríguez, Jeremy Sarmiento y Jhegson Méndez el compartir con la caprichosa al puro estilo del video de Joga Bonito (tres brasileños y un balón).

Más allá de la destreza con el balón, las risas y camaderia se pudo notar en cada interacción con el esférico.

La alegría e intercambio de palabras deja ver que la buena actitud y predisposición por conseguir grandes cosas vistiendo la casaca de La Tri está en el ADN de este combinado nacional.

A pesar de no saltar como titulares , la vibra inundó el aire y dejo claro que todos colocarán el hombro para sumar victorias en el momento que sea adecuado.

Juventud, hambre de gloria, inteligencia e iniciativa prima en estos cuatro nombres que resumen el potencial de un Ecuador llena de gloria.