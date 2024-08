CR7 revela por qué todos hablan de él y es el más seguido

Cristiano Ronaldo no solo se contenta con revolucionar el mundo del balompié, a través de sus redes sociales ha comenzado a cimentar un legado de cosechar la mayor cantidad de seguidores. Su reciente récord en YouTube es la mayor prueba de ello.

PUBLICIDAD

En su último capítulo, donde conversó con Rio Ferdinand, se refirió al impacto mediático que representa Cristiano Ronaldo. No solo sus goles son su carta de presentanción, también su familia y estilo de vida.

“Es mucho más fácil criticar que apreciar lo que realmente tienes. Sabemos cómo funciona la prensa. Si hablas bien, no vende. Tienes que hablar mal, es normal. Y si hablas sobre Cristiano, sales en la primera página”, empezó.

“Es normal porque soy el chico más seguido en todo el mundo. No solo es por mi hermoso rostro (risas). ¿Por qué Cristiano es el más seguido en todo el mundo? Por muchas cosas. Por el fútbol, los trofeos, la familia, el estilo de vida, todo. ¿Por qué me siguen? Porque, de alguna manera, les agrado. Las críticas van a existir siempre, son parte del negocio. Para mí no son un problema”, finalizó.

Un reconocimiento más para el ‘Comandante’

El delantero portugués Cristiano Ronaldo será distinguido este jueves por la UEFA en Mónaco como máximo goleador histórico de la Liga de Campeones, competición en la que marcó 140 goles en 183 partidos.

La UEFA anunció que la entrega del premio por parte de su presidente, el esloveno Alexander Ceferin, se realizará durante la gala de apertura de la temporada y el sorteo de la Liga de Campeones 2024-2025, la primera en la que competición contará con 36 clubes y dejará de tener una fase de grupos inicial.

El actual jugador del Al-Nassr saudí alcanzó la cifra de 140 goles en más de 18 años de carrera en la “Champions” como jugador del Sporting de Portugal, el Manchester City, el Real Madrid y el Juventus de Turín.

Aventaja en 11 goles al argentino Lionel Messi y en 46 al polaco Robert Lewandowski, que le acompañan en lo más alto de la tabla de goleadores.