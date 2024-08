Convocatoria de Ecuador: ¿Le impusieron jugadores a Sebastián Beccacece?

A las 11:00 de este viernes 30 de agosto se conocerá la primera lista de convocados por parte del entrenador Sebastián Beccacece. El argentino ha contado con escasos días para poder establecer una nómina de jugadores para enfrentar los cotejos de Brasil y Perú.

Mucho se ha especulado sobre los nombres que estarán presentes, aunque un mito de imponer jugadores ha hecho eco hasta llegar a los oídos del estratega argentino. En rueda de prensa se refirió a este tema.

Beccacece comentó que ha tenido la libertad de poder seleccionar a sus próximos dirigidos. La lista superará los 23, la gran mayoría será del fútbol internacional así como los que formaron parte de la Copa América 2024.

Añadió que en este nuevo proceso cualquier jugador puede ser convocado, haciendo alusión al caso de Robert Arboleda y Gonzalo Plata. Sin embargo, no se anticipó a revelar nombres. Para Beccacece es importante el trabajo en conjunto y responder a la pasión de un país.

Palabras de Beccacece

“A partir de ahora todos los futbolistas pueden ser convocados. Después la decisión tendrá que ver con algo personal y propio como cada convocatoria. Todos los jugadores que estén o no estén tendrá que ver con una decisión mía y del cuerpo técnico. Para eso nos llamaron”.

“Yo en este tiempo he tenido muchísima libertad, he podido elegir lo que yo creo conveniente y siempre lo voy a hacer en un espacio que yo veo conveniente para lo colectivo”.

“Si mañana no está un jugador no quiere decir que más adelante no estará”.