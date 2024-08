Glenda Morejón, la persistencia y trabajo que van más allá de los zapatos rotos

Selectas imágenes han quedado grabadas en la memoria del deporte ecuatoriano debido a su historia e impacto a nivel psicológico. Fue el 15 de julio de 2017 la imagen Glenda Morejón dio la vuelta al mundo, ganó la prueba de 5 kilómetros en el mundial de Kenia usando zapatos rotos.

Su vida cambió desde ese momento, catapultando su carrera a múltiples preseas y una de ellas la de Plata de París 2024. Su padre, la salud mental, el esfuerzo y su espíritu son los pilares de su carrera atlética.

Después de conseguir la gloria en la ‘Ciudad de la Luz’, Glenda llegó al país para cosechar los frutos de lustros de trabajo. En su diálogo con Metro Ecuador, relató detalles de su camino que la ubican en los libros de historia.

¿Cómo cambio la mentalidad de Glenda después del mundial de 2017?

En 2017 tuve muchos cambios en mi vida. Desde que gané ahí empecé a tener el apoyo de las empresas privadas, ingresé al plan de alto rendimiento que hasta el día de hoy me he mantenido ahí. Sobretodo he visto con otras perspectivas mi vida. Muchas veces me he presionado por las competencias que tengo, entonces realmente es lo que he cambiado en mi mente: de ir a disfrutar de todo lo que hago.

De borrar esas presiones que son externas a aprender a escucharme a mi mismo, a mi corazón, a tener un auto diálogo positivo. Conocerme a mí mismo para seguir avanzando como mujer y ser humano.

Frase que más recuerda de su padre

Mi papá es quien me inculcó a hacer deporte. Desde mi primera victoria a los 5 años. Cuando yo llegaba llorando del entrenamiento, cuando empecé a hacer marcha, el primer mes me dolía las rodillas y la cadera él me decía:

“Nunca te des por vencida que el que aprender a vencer estos obstáculos es que va a llegar lejos”

Salud emocional, momentos que han llevado a replantear su carrera

Lo que más me afectó fue la pandemia. Ya se venían los Juegos Olímpicos (Tokio 2020), venía en una forma física muy buena. Luego de la pandemia, en ese momento, sentí que se me acabó todo.

Fue algo que me causó un poco de depresión, estar encerrada de un día para el otro fue algo muy feo. En ese tiempo fui aprendiendo muchas cosas y valoré más a mi familia.

Después de los Juegos de Tokio me prometí a mi misma que nunca cosas externas me afectarán. Desde ahí empecé a cambiar mi punto de vista, comencé a tener más madurez mental y deportiva. Y auto cuidándome y diciéndome cosas bonitas. Eso es algo fundamental que debemos hacer.

Transformación del espíritu

Siempre he tenido un espíritu competitivo, pero tal vez con las malas experiencias se ha ido apagando un poco. Después de Tokio comencé a trabajar más en mí. Trabajar internamente, luego ese espíritu competitivo comenzó a salir, agradezco a mi entrenador por estar ahí siempre por no dejarme caer.

Tenemos que aprender a caernos y levantarnos con más fuerza de esas derrotas. Pienso que de esas competencias que no me han ido tan bien son de las que rescato más, ya que gracias a ellas me han llevado a corregir errores para conseguir esta medalla olímpica.

Tu primer momento a solas con la medalla olímpica

Cuando pasé la línea de meta me agradecí a mí, a mi cuerpo, a mi espíritu por estar conectados en todo el recorrido de la competencia para poder hacer lo mejor posible. Dos meses atrás de los Juegos de París 2024 tuve una lesión muy fuerte, pero decidí confiar en mí.

Luego me recuperé súper bien. Mi entrenador y mi psicólogo fueron muy fundamentales en esto.

Mejor virtud y mayor miedo

Mi mayor virtud es que soy muy perseverante y soy muy necia. He tenido que superar comentarios de personas que tal vez no creyeron en mí. Nunca dejen de creer en uno mismo, tenemos que aceptarnos y creer en uno mismo para conseguir esos sueños. Mi mayor miedo: las alturas