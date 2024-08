¿La Tigra tiene futuro en la UFC? Michael Morales responde al futuro de Lucía Yépez

(Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Dos personalidades han comenzado a ganar relevancia en las últimas semanas: Lucía Yépez por su medalla en lucha así como Michael Morales por su próximo ascenso al ranking de peso welter.

PUBLICIDAD

‘La Tigra’, en pasadas declaraciones, comentó que tiene un horizonte donde la pugna en las artes marciales mixtas son un detalle clave. Ella confesó que habló de esta posibilidad con Michael Morales, este último manifestando que las puertas en Tijuana están abiertas.

“Sí me imagino peleando con Michael Morales. Me gustan mucho los deportes de combate. Y ese será un sueño que lo voy a lograr. Se que me van a ver tirando piñazos”, relató.

Lucía Yépez Getty imágenes (Sarah Stier/Getty Images)

“Dibujo mi plan de entrenamiento. Siempre me visualizo las cosas y se que lo puedo lograr”, concluyó en declaraciones después de su objetivo en los Juegos de París 2024.

Ante estos detalles, el representante de Pasaje no tardó en ser cuestionado sobre el futuro de la joven luchadora. El ‘Destructor’ comentó que Lucía es una persona que le mete mucho empeño, pero su acoplamiento será crucial.

Palabras de Michael Morales

Michael Morales Getty imágenes (Handout/Zuffa LLC via Getty Images)

“He entrenado con ella. La he visto crecer en la lucha. Es una persona que le mete mucho empeño a esto. Quiere ser peleadora y se le va a dar la oportunidad.

Hay que ver cómo le va en esto de las peleas. Es un poquito difícil la transición de lucha a ser peleador de MMA porque tiene que aprender a tirar golpes y un luchador no está acostumbrado a ello. Lucía le va a ir bien, ella se acopla muy rápido. Se le va a abrir muchas puertas por ser (campeona) olímpica”.