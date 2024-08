Richard Carapaz admite el error que cometió y le puede costar la Vuelta a España

En una competencia tan compleja como lo es la Vuelta a España, cualquier error puede sepultar los objetivos de un ciclista y equipo . Richard Carapaz no pudo conseguir la meta de meterse en el top 10 de la clasificación general, incluso expandió su diferencia con el actual líder Primoz Roglic.

Posterior a la carrera, donde el ecuatoriano quedó en el casillero 25 a 1 minuto 29 segundos del ganador, el nacido en el Carchi brindó declaraciones sobre lo acontecido.

“Me equivoqué y me acerqué de forma agresiva. Me costó la llegada pero no me defendí bien y aún hay mucha carrera”, comentó ‘La Locomotora’ después de la frustración de no seguir a los cabezas de carrera.

Un detalle que impactó al ecuatoriano fue el inminente clima que terminó por pasar factura a múltiples opcionados a pelear el jersey rojo. Einer Rubio (Movistar) comentó que en la zona de cemento fue un trabajo muy duro, aunque la labor en equipo rindió frutos.

Más declaraciones de Richie

Ha hecho mucho calor y al final me ha afectado mucho. 40 grados han sido demasiado, y el puerto resultó muy explosivo. He intentado defenderme de la mejor manera posible, pero no pude llegar más adelante”, explicó en la meta “La locomotora del Carchi”.

El ganador de etapa y líder por 1 día en el reciente Tour, tuvo problemas con las altas temperaturas y además de escasez de agua. “Hoy era un día para defenderse. Creo que lo he hecho bien. Estuve con los primeros en los primeros tramos de la subida, pero al final también me quedé corto de agua. Hizo mucho calor y entré en una zona de desesperación”, dijo.

“He perdido 1 minuto y medio, pero todavía tenemos etapas muy duras y creo que hay que seguir mentalizando para todo lo que queda”, concluyó.