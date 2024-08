El acto que condenó la derrota de Cristiano Ronaldo en la Supercopa

Desde el pasado 2021 el portugués Cristiano Ronaldo no puede alzar un título. CR7 se coronó por cuarta vez subcampeón en territorio Árabe. El Al -Hilal se ha vuelto su némesis y este sábado 17 de agosto lo confirmó al imponerse con un resultado de 1-4.

Contundente marcador que pocos hubieran podido imaginar cuando a falta de un minuto para la conclusión del primer tiempo el Al Nassr se adelantó en el marcador con un gol de Cristiano Ronaldo, que ya marcó el pasado miércoles en las semifinales ante el Al-Taawon.

Un sueño que se encargó de destrozar la pareja compuesta por los internacionales serbios Aleksandar Mitrovic y Sergej Milinkovic-Savic, que ya privaron el pasado curso a Cristiano Ronaldo y al Al Nassr del título de Liga.

Acto que condenó el partido

Cristiano Ronaldo condenó el cotejo con un acto previo a la final X

Un acto, según la mufa del fútbol, terminó por condenar el resultado del partido. Algo que no debe realizarse antes de una final del balompié es tocar el trofeo que se expone, lo cual no pareció tener importancia para el luso que no dudo en acariciarlo.

Lo que es considerado mala suerte, se terminó cumpliendo en la final en Arabia Saudí. Incluso, en los últimos instantes, el ‘Comandante’ simplemente hizo un gesto que ya que ir a dormir debido al resultado que se reflejaba en el marcador.