La reacción de Lisseth Ayoví al recibir una casa en Machala tras los Olímpicos

La deportista Lisseth Ayoví no trajo una medalla olímpica pero sí contagió al planeta con su buena vibra. Se ganó un diploma por el cuarto lugar en que quedó. A su llegada a Machala, la recibieron como se merece y más. Incluso, se le cumplió uno de sus más grandes deseos.

PUBLICIDAD

La ecuatoriana recibió una casa después de su destacada participación en los Juegos Olímpicos. Ayoví recibió las llaves de su casa de parte del alcalde Darío Macas y junto a ‘Bananerito’. Tras ello, la atleta machaleña dio unas palabras por tan emotiva sorpresa que estuvo acompañada por un pastel color rosa.

El reconocimiento fue con autoridades y su entorno en las instalaciones de la alcaldía machaleña. La recibieron con el canto de cumpleaños y sopló las velas en un pastel.

La reacción de Lisseth

Cuando le dieron en una cajita, las llaves de su vivienda, la deportista quedó toalmente sorprendida y no pudo contener las lágrimas.

“No tengo palabras. Es tanto el sacrificio que he hecho durante mi carrera deportiva. Lograr un hogar no es nada fácil y lo he venido haciendo con todo lo que he ganado. He soñado siempre con eso y, gracias a Dios, se hizo realidad”, mencionó la joven.

Según la alcaldía, la casa es de dos pisos en una urbanización en la ciudad de Machala.