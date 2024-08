Habrá homenaje en Quito para recibir a Neisi Dájomes y Angie Palacios

Ecuador tuvo su mejor participación en Juegos Olímpicos en París 2024 y logró una cifra histórica de cinco medallas divididas en una de oro, dos de plata y dos de bronce.

PUBLICIDAD

Con una delegación de 40 deportistas el país finalizó en el puesto 49 del medallero general, y tercero entre los latinoamericanos, por encima de países como Argentina, Chile, México y Colombia. Únicamente por debajo de Brasil y Cuba, delegaciones que tuvieron mayo cantidad de participantes.

Quito recibirá a las hermanas: Neisi Dájomes y Angie Palacios

Hoy arriban a la capital las pesistas Angie Palacios y Neisi Dajomes, para lo cual el Ministerio del Deporte y la Concentración Deportiva de Pichincha, han organizado un recorrido como homenaje a las medallistas con el objetivo de reconocer el trabajo de las deportistas en París 2024.

Las deportistas arriban al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, a las 16h40, y desde allí se trasladará hasta el estadio Olímpico Atahualpa desde donde saldrá un bus con las deportistas hacia la Concentración Deportiva de Pichincha. El recorrido iniciará a las 18h00 y en la CDP habrá una rueda de prensa con las deportistas.

¿Cuál será el valor del premio que pagará el Gobierno?

Los premios, según anunció el presidente Daniel Noboa, varían según la medalla. Por una presea de oro serán US$ 150.000 (antes US$ 100.000); los ganadores de una medalla de plata recibirán US$ 125.000 (antes US$ 80.000); y los de bronce US$ 100.000 (antes US$ 60.000).