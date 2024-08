¿Cuánto deberá pagar el Gobierno a los medallistas olímpicos de París 2024?

Ecuador cumplió en París 2024 con su mejor presentación en Juegos Olímpicos a nivel histórico, superando la edición de Tokio 2020, donde había tenido su mejor presentación. Después de París 2024, Ecuador alanzó 10 medallas olímpicas en toda su historia, desde su debut en París 1924, hace exactamente un siglo.

Además de la gloria por haber conseguido una presea en Juegos Olímpicos, lo medallistas ecuatorianos recibirán premios económicos pues, el Presidente de la República, Daniel Noboa, subió un video en redes sociales en el que anunció el incremento como motivación para nuestros representantes en París 2024.

¿Cuál será el valor del premio que pagará el Gobierno?

Los premios, según anunció el presidente Daniel Noboa, varían según la medalla. Por una presea de oro serán US$ 150.000 (antes US$ 100.000); los ganadores de una medalla de plata recibirán US$ 125.000 (antes US$ 80.000); y los de bronce US$ 100.000 (antes US$ 60.000).

¿A cuánto asciende el total que pagará el Gobierno a los medallistas?

Tras su histórica participación en Juegos Olímpicos y tras la promesa de premios, el Gobierno deberá entregar un total de US$ 725.000 beneficiando a un total de 5 deportistas ecuatorianos. Además, el Ministerio de Deporte indicó que habrá un incentivo de US$ 500.000 para toda la delegación, que se dividirá de manera igualitaria.

Esto debido a que Daniel Pintado, ganó oro en los 20 kilómetros de marcha (US$ 150.000). A eso hay que sumarle US$ 250.000 de la medalla de plata ganado por Pintado y su pareja Glenda Morejón en los relevos mixtos de marcha (US$ 125.000 cada uno). De igual forma, US$ 125.000 para Lucía Yépez por su presea de plata en lucha; y en la disciplina de halterofilia, Angie Palacios y Neisi Dajomes se llevarán US$ 100.000 cada una, por sus medallas de bronce.

Los deportistas históricos de Ecuador en Juegos Olímpicos

Medallas de oro (4)

Atletismo, marcha 20 km (Jefferson Pérez) - Atlanta 1996

Ciclismo, ruta (Richard Carapaz) - Tokio 2020

Halterofilia, 76 kg (Neisi Dajomes) - Tokio 2020

Atletismo, marcha 20 km (Daniel Pintado) - Paris 2024

Medallas de plata (4)

Atletismo, marcha 20 km (Jeferson Pérez) - Pekín 2008

Halterofilia, 87 kg (Tamara Salazar) - Tokio 2020

Atletismo, Marcha 20 km mixto (Daniel Pintado - Glenda Morejón) - París 2024

Lucha Libre, 53 kg (Lucía Yépez) - París 2024

Medallas de bronce (2)