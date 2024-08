Caravana y concierto para recibir al campeón olímpico de marcha, Daniel Pintado

Desde el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca hasta el estadio Alejandro Serrano Aguilar se realizará la caravana de bienvenida al campeón olímpico de marcha, Daniel Pintado, este martes 13 de agosto, desde las 18:00 a 22:30.

PUBLICIDAD

Daniel Pintado

Daniel Pintado llega a su ciudad

Se conoce que para esta bienvenida al marchista cuencano se procederá con el cierre de la Av. del Estadio y Transversales debido al concierto de bienvenida, con los artistas que el mismo mencionó le gustaría festejar este triunfo olímpico.

“Quiero llegar a casa, para abrazar a mis hijos, a mi familia, ver una película y compartir con mis amigos”, mencionó el medallista olímpico en una reciente entrevista.

De acuerdo a la agenda compartida por el mismo alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, los Zuchos del Vado y Guanaco serán los encargados de animar el concierto organizado para el campeón olímpico y su equipo de trabajo, con el que alcanzó la medalla dorada.

El deportista ecuatoriano que aportó “su granito de arena” para el oro olímpico de Daniel Pintado (@danielpintado1)

Premios económicos

Según el anuncio del presidente Daniel Noboa, los deportistas ganadores de medallas olímpicas recibirán un premio económico: presea de oro: US$ 150.000 (antes US$ 100.000); medalla de plata: US$ 125.000 (antes US$ 80.000); y bronce: US$ 100.000 (antes US$ 60.000).