Victoria conmovedora: la medallista Sharon van Rouwendaal dedica Oro a su fallecido perro

Sharon Van Rouwendaal se consagró como la reina de las aguas abiertas al imponerse en la prueba de 10 kilómetros de natación en aguas abiertas y conquistar su segundo oro olímpico. La neerlandesa, que ya había brillado en Río 2016, demostró una vez más su dominio superando a sus rivales en su rush final. Celebrando su triunfo besó un tatuaje en la muñeca.

La neerlandesa, que ya había brillado en Río 2016, demostró una vez más su superioridad en esta exigente prueba, especialmente por el lugar donde se hizo la competencia pues el Sena no se encuentra aún del todo limpio. Con cada brazada, Van Rouwendaal se acercó a su objetivo, y en los últimos metros desplegó toda su velocidad para asegurar la victoria.

Al cruzar la línea de meta, la emoción se apoderó de la nadadora, quien no pudo contener las lágrimas de alegría. En un gesto emotivo, Van Rouwendaal mostró su tatuaje que adorna su muñeca, posteriormente lo besó.

El tatuaje es una pata de perro que en su interior se visualiza el nombre de su perro Río

¿Qué significa ese tatuaje?

La atleta comenta la razón de esta acción, ya que, este año especificamente el mes de mayo tuvo uno de sus momentos más duros con el deceso de su perrito. Un momento que dificultó su preparación a París 2024, inclusive, este hecho estuvo a punto de dejarla fuera de los Juegos.