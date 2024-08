Noah Lyles gana bronce a pesar de tener covid-19 y asma

El mundo quedó sorprendido este jueves 08 de agosto al observar cómo el favorito al título de los 200 metros, Noah Lyles, fue derrotado en su especialidad. El estadounidense cayó ante el representante de Botsuana, Letsile Tebogo, (oro) y su compatriota Bednarek (plata).

Ver al actual campeón de los 100 metros con mascarilla en el preámbulo a la gran final terminó por generar preocupación. Ya en la pista el hombre espectáculo lució eufórico, lo cual le bastó por concretar 19.70 segundos en la prueba que le otorgó el bronce.

Noah Lyles ganó el bronce a pesar de padecer covid-19 EFE

Al finalizar, el velocista se tendió a los pies de sus compañeros causando pánico de su situación. Posteriormente, se reveló que Lyles fue diagnosticado de covid-19 dos jornadas atrás, sumándose a su padecimiento de asma.

Noah Lyles no superó el récord pero sí hizo historia

“Tengo asma, alergias, dislexia, TDAH, ansiedad y depresión. Pero te diré que lo que tienes no define lo que puedes llegar a ser. ¡¿Por qué no tú!?”, publicó en su cuenta de X previo a alcanzar la medalla dorada.

“Yo todavía quería correr, todavía era posible, pero nos mantuvimos alejados de todo el mundo. Sabía que si quería salir aquí y ganar, tenía que darlo todo desde el principio. No tenía tiempo para ahorrar energía. Esa era la estrategia”, afirmó el estadounidense, quien tuvo que ser sacado de la pista en una silla de ruedas porque al terminar el doble hectómetro se sintió “bastante mareado”, la “faltaba el aire” y le “dolía el pecho”.

Señaló que todavía no ha decidido si competirá con el relevo estadounidense de 4x100. “Voy a ser muy honesto y transparente con los entrenadores y dejaré que ellos tomen la decisión. No importa lo que pase, este equipo de 4x100m puede con todo. He estado con ellos en los entrenamientos, sé que pueden salir con una victoria, romper todos los récords que se propongan”, aseveró Lyles, quien reconoció que trataron de mantener en secreto su contagio.