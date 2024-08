El diseño de uñas de la reina de la velocidad se roba las miradas en los primeros días del atletismo

Sha'carri Richardson de Team USA el 2 de agosto de 2024 in París, Francia. (Michael Steele/Getty Images)

Con un gran estilo de peinado y unas muy características uñas, Sha’carri Richardson se ha vuelto la sensación de estos Juegos Olímpicos de París 2024 por más razones que su increíble talento. La estadounidense se postula como una de las favoritas a hacerse con el oro en la prueba de los 100 metros lisos.

En unos Juegos donde los ojos del mundo se han mantenido encima de los atletas, muchos han logrado destacarse en sus disciplinas y otros lo han hecho por sus carismáticas personalidades; Richardson han conseguido hacerlo de ambas formas.

¿Quién es Sha’carri Richardson, la estrella de atletismo conocida por sus curiosas uñas?

Sha’carri Richardson es oriunda de Dallas, Texas, Estados Unidos. La atleta de 25 años parte como una de las grandes favoritas en la prueba de 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos de París. Su marca de 10′71 segundos en cubrir esa distancia la convierten en la mujer más rápida del mundo este año.

Sha’carri, que no ha tenido una vida muy fácil al ser abandonada por su madre desde pequeña y ser criada por su abuela y apoyada por su tía, comenzó a despuntar como atleta con tan solo 16 años, ganando los Juegos Olímpicos Juveniles de la AAU.

Richardson se perdió los Juegos de Tokio tras dar positivo en un control antidopaje por consumo de cannabis, al cual había recurrido, según su declaración, tras conocer la muerte de su madre biológica.

Pese a sus duras pruebas, Richardson logró llegar a París con el propósito de alcanzar la presea deseada y, durante las pruebas, ha sacado a relucir su carisma y originalidad con sus atrevidos diseños además de extravagantes peinados y uñas de infarto han creado un aura estilística en torno a la atleta.

Sha'carri Richardson de Team USA en el Stade de France el 2 de agosto de 2024 en París, Francia. (Hannah Peters/Getty Images)

“ Disfruto el momento de que me arreglen el cabello, disfruto que me maquillen la cara... Disfruto que me decore las uñas ”, contó en el pasado en una charla con Sprite.