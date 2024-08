Imane Khelif, la atleta que hizo que una de las mejores boxeadoras se rinda por la fuerza de sus golpes

La boxeadora italiana Angela Carini se retiró este jueves 01 de agosto en apenas 46 segundos de pelea. El detonante fue la fuerza de los golpes de su rival, la argelina Imane Khelif.

Khelif, en su historial, tiene una descalificación del campeonato mundial de 2023 después de no pasar un análisis de elegibilidad de género. Por lo que su presencia en París se ha convertido en un tema controversial.

Imane Khelif vs Angela Carini AP (John Locher/AP)

¿Quién es Imane Khelif?

La boxeadora de 25 años compite en la categoría de hasta 66 kilos. Un test hormonal realizado en 2023 determinó que la argelina tenía mucha más testosterona de lo normal para una mujer y fue excluida de no pasar el criterio de elegibilidad de la IBA.

Khelif culpó por esto a una conspiración en su contra. “Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”, dijo.

Imane Khelif AP (John Locher/AP)

La deportista ha sido acusada de atleta trans, pero el Comité Olímpico Argelino denunció enérgicamente los ataque contra la atleta. Se calificó como intentos de difamación basados en mentiras.

“Todas las boxeadoras que compiten en categoría femenina cumplen los criterios de elegibilidad”, declaró Mark Adams, portavoz del COI. “En sus pasaportes consta que son mujeres, y así se declara”.

¿Qué pasó en París?

Carini se negó a estrechar la mano de Khelif tras darse a conocer la decisión, y rompió en llanto en el cuadrilátero antes de bajar.

Posteriormente, y aún con algunas lágrimas, señaló que abandonó la pelea a causa del intenso dolor en la nariz luego de recibir los primeros golpes. La italiana, quien tenía una mancha de sangre en el pantaloncillo, dijo que no estrechar la mano de Khelif no fue un acto deliberado ni un mensaje político.

Imane Khelif vs Angela Carini AP (John Locher/AP)

“Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije ‘hasta aquí’”, porque no quería, no quería, no podía terminar la pelea”, señaló la italiana.