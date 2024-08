Daniel Pintado contó cómo celebrará su medalla olímpica en Cuenca

Un mensaje de voz de sus hijos fue el combustible que usó el cuencano de 29 años Daniel Pintado para conseguir su primer oro olímpico. El azuayo fue astuto y calculador en los 20 kilómetros de marcha celebradoe en París 2024.

PUBLICIDAD

Pintado, de 29 años, hizo un tiempo de 1:18.55 que le valió para imponerse al brasileño Caio Bonfim, quien se conformó con la plata al marcar 1:19.09. El español Álvaro Martín, con 1:19:11, completó el podio.

“Alguien me decía que hay que competir sin presiones, pero yo digo que hay que sentirla”, dijo Pintado. “Ayer en mi habitación estaba nervioso, me hacía falta mi familia. Mi hijo me mandó un audio y me dijo ‘no te preocupes, para eso has entrenado, para mí siempre vas a ser un campeón’”.

Daniel Pintado AP (Vadim Ghirda/AP)

¿Cómo celebrará esta presea?

En pasadas declaraciones, Pintado, contó que una forma de celebrar si llega a tener una presea sería el realizar un concierto con Los Zuchos del Vado y con Guanaco cerca de su casa.

El rapero ambateño no dudó en contestar esta petición para el actual medallista olímpico. “Nos vamos a Cuenca, usted dice rana y yo salto. Ecuador en el mapa, carajo, linaje de Chasquis”, escribieron.

Con su oro, Pintado se une a sus compatriotas Jefferson Pérez, Richard Carapaz y Neisi Dajomes como los únicos ecuatorianos en terminar en lo más alto de un podio olímpico.

Pintado logró emularlos en sus terceros Juegos, en un momento en el que ni él mismo pensaba poder lograrlo.

PUBLICIDAD

“En Río pensaba que podía ganarlo todo y terminé en el puesto 37, luego en Tokio sentía que podía y fui 12. Hoy, que tenía muchas dudas de mí, fui capaz de ganar”, dijo.

Yo quisera hacer un concierto con los Zuchos del Vado, con Guanaco ahí cerca de mi casa.