Lágrimas de una guerrera, las palabras de María José Palacios después de caer en cuartos de final de París 2024

María José Palacios hizo historia en el boxeo ecuatoriano. La joven atleta ganó diploma olímpico y se catapultó como una de las 8 mejores de la categoría 60 kg en París 2024.

La joven nacida en el Carchi cayó, por decisión divida, este miércoles 31 de julio ante Wu Shin Yi (4-1). La tricolor se llevó el primer asalto, pero no pudo contrarrestar la estrategia de la asiática que inclinó las tarjetas de su lado en el segundo y tercer round.

Después de su derrota, la joven atleta fue interrogada sobre su participación en sus segundos Juegos Olímpicos.

Palabras de María José Palacios

“Me faltó un poco más de mí, reconozco que me faltó. Esto no se queda aquí. Hay que seguir preparándose con el mismo enfoque con el que hemos venido trabajando. Esto es el principio, tenemos mucho que recorrer.

No me voy con lo que anhelaba que era una medalla de cualquier color, pero me voy con un diploma y eso significa mucho ya que el boxeo femenino en Ecuador siempre ha sido olvidado.

Con este diploma he demostrado que tenemos mucho que dar en el boxeo femenino solo pedimos que nos sigan apoyando. Me voy con una tristeza en el alma porque no conseguí lo que quería”, recalcó mientras lágrimas se desprendían de su ser.

Palacios demostró ser una guerrera. Llegó como una de las menos opcionadas a marcar historia para el país, pero en cada una de sus peleas nos invitó a soñar y por ello es una campeona.