María José Palacios relató cómo nació su amor por el boxeo

Los primeros días de competencia en París 2024 una deportista de 25 años ha comenzado a llamar la atención por ser uno de los nombres que rápidamente ha cosechado una fanaticada. María José Palacios ya aseguró su diploma olímpico y ahora sueña con una medalla.

PUBLICIDAD

El sueño de Palacios en el deporte de los puños nació a sus 14 años con la influencia de su entrenador Manuel “La Sombra” Delgado.

María José Palacios busca el oro olímpico AP (Ariana Cubillos/AP)

¿Cómo nació todo?

“Todo empezó cuando mi entrenador acudió a la unidad educativa donde estudiaba para invitarnos a que observemos el deporte. Al principio no entrenaba, yo decía: ¿Cómo nos vamos a dar puñetes de la nada en la cara? Pero una vez que me puse los guantes me convencí que el boxeo era lo mío y aquí estoy”, comentó años atrás.

Ahora, 11 años después la joven nacida en Piquiucho, en el Valle del Chota, anhela tener la medalla de Oro.

La joven de 1,70 metros figuraba como una de las menos opcionadas de los 40 tricolores que viajaron a Francia para lograr un hito, pero con la fuerza de sus puños logró tapar bocas este sábado 27 y lunes 29 de julio.

María José Palacios busca el oro olímpico AP (Ariana Cubillos/AP)

En primera instancia superó a Alexiusson Agnes, mientras que para firmar su paso a cuartos de final derrotó de forma imponente a Tyla McDonald. Para acercarse a su objetivo tiene la obligación de triunfar sobre la china Wu Shih Yi.

La pugna será este miércoles 31 de julio a las 5:38 de la mañana. La tricolor ya aseguró su diploma olímpico pero solo la medalla de oro la logra satisfacer.