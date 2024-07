Kazajistán inaugura el medallero de París 2024: Un comienzo histórico

Este sábado 27 de julio comenzó oficialmente Juegos Olímpicos París 2024, la disciplina que se encargó de otorgar la primera medalla fue la la prueba rifle de aire 10 m.

PUBLICIDAD

Varias delegaciones compitieron ferozmente por la primera medalla de la competencia, pero al final fue el equipo de Kazajistán, el que se impuso ante su similar de Alemania para colgarse el primer bronce.

En un vibrante duelo que puso a prueba los límites de ambos equipos, la pareja kazaja, compuesta por Lea Alexandra y Satpayev Islam, quienes demostraron una superioridad indiscutible, ganando a los alemanes Ulbrich Maximilian y Janssen Anna y asegurando así el tercer lugar del podio olímpico. La tensión se palpaba en cada punto, y la euforia estalló cuando se confirmó la victoria kazaja.

La amplia diferencia de 12 puntos en el marcador final, a favor de Kazajistán (17-5), dejó claro quién era el merecedor del tercer puesto y marcó el inicio de la cosecha de medallas para los atletas asiáticos.

Por su parte, en el resto de la competencia la delegación China y la de Corea se encararon en la gran final para definir al ganador de la primera presea dorada y plateada de los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Cómo le fue a los ecuatorianos en la competencia?

Las encargadas de participar en esta disciplina fueron las ecuatorianas Marina Pérez y Diana Durango, dándolo todo para representar al país. No obstante, no fue suficiente ya que las posiciones que ocuparon fueron 27vo y 41ro, con puntuaciones de 569- 16x y 558- 9x, respectivamente.

De igual manera, importante recordar que en esta competencia solo los cuatro primeros equipos son los que se mantienen en la disputa por medalla y al no poder ingresar a ese rango, las deportistas ecuatorianas fueron eliminadas con las manos vacías por una diferencia abismal.