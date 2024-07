Liga de Quito clasificó a Octavos de Final a pesar de haber perdido ante Always Ready

Always Ready venció este jueves con un 3-1 a LDU Quito, en un verdadero partidazo correspondiente a la llave 6 del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2024. La escuadra comandada por Flabio Torres comenzó ganando con un remate de Adalid Terrazas (1' 1T), pero Lisandro Alzugaray le dio el empate a Liga de Quito con otro disparo (4' 2T). A pesar de esto, Always Ready no se dio por vencido y logró voltear el marcador, terminando con un resultado final de 3 a 1 a partir de dos disparos de José Carlos Martínes (38' 2T) y José Carabalí (42' 2T).

Adalid Terrazas hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 1 de la primera etapa. Con una jugada individual, el volante se llevó la pelota por la derecha y, desde el área grande, remató el balón en el palo izquierdo del arquero.

Adalid Terrazas se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Always Ready metió 1 gol, efectuó 74 pases correctos y buscó el arco contrario con 9 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue José Carabalí. El mediocampista de Always Ready fue el autor de 1 gol, acertó 66 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El partido se destacó por su intensidad y las faltas cometidas durante el encuentro. Hubo varios amonestados: Héctor Cuellar, Ricardo Adé, José Carabalí, Michael Estrada y Gabriel Villamil.

El director técnico de Always Ready, Flabio Torres, planteó una estrategia 3-6-1 con Alain Baroja en el arco; Pablo Vaca, Luis Caicedo y Marcelo Suárez en la línea defensiva; Diego Medina, Robson Tome, Héctor Cuellar, José Carabalí, Adalid Terrazas y Darlison Rodríguez en el medio; y Marcos Ovejero en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Sánchez se pararon con un esquema 5-4-1 con Alexander Domínguez bajo los tres palos; José Quintero, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez y Bryan Ramírez en defensa; Lisandro Alzugaray, Fernando Cornejo, Óscar Zambrano y Jhojan Julio en la mitad de cancha; y Alex Arce en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Gigante del Norte fue Flávio de Souza.

A pesar de perder en el partido de vuelta contra Always Ready, Liga de Quito obtiene su boleto para la siguiente ronda gracias a su actuación en el primer partido de la serie.

Cambios en Always Ready

35' 1T - Salió Marcos Emanuel Ovejero por Cristián Camilo Cañozales Panesso 53' 2T - Salió Héctor Manuel Cuéllar Rosales por Karl Mboudou 75' 2T - Salió Darlison Rodríguez de Souza por José Carlos Martínez Garzón

Cambios en Liga de Quito