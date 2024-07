Le impidieron viajar a Francia al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano

40 son los deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024: 24 mujeres y 16 varones, los cuales nos representarán en 12 disciplinas en territorio europeo.

El equipo de boxeo fue uno de los primeros en llegar a la villa olímpica en la ‘Ciudad de la Luz’, mientras que este 24 de julio, las autoridades del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) tenían previsto el emprender el viaje respectivo. Sin embargo, ciertas autoridades fueron impedidas de tomar el vuelo.

Jorge Delgado Panchana, presidente del COE, y Jhon Zambrano, secretario general, fueron impedidos de salir del Ecuador por parte de la encargada de migración Silvia Haro. Los mismos pretendían abordar el avión desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil.

El COE no ha emitido declaraciones sobre las razones por las que impidieron tal solicitud, de igual manera se desconoce si Delgado y Zambrano ya no saldrían del país o no serán parte de la comitiva que acompañarán a nuestros deportistas.

“Casa Ecuador” en París

Por primera vez se llevará un pedacito de nuestra tierra a una cita olímpica. La Casa Ecuador llevará la temática ambiental del Parque Yasuní, pero a la vez mostrará la cultura nacional con piezas arqueológicas, gastronomía y sus principales productos de exportación.

“Los Juegos Olímpicos son una oportunidad, una ventana al mundo para Ecuador. Sí tenemos problemas, pero ¿qué país no los tiene?”, preguntó el Capitán Jorge Delgado, presidente del COE. “Siempre el ecuatoriano se ha caracterizado por salir de peores situaciones que las que podemos vivir, y el deporte es uno de los medios para hacerlo”, añadió en pasadas declaraciones.