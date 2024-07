Isabella Coral Ochoa destacó en el IMG Junior World Golf Championship en San Diego

Isabella Coral Ochoa es una niña de 9 años, quien se perfila a ser una de las promesas del golf ecuatoriano gracias a que ha destacado en diferentes torneos nacionales e internacionales en los que ha participado, representando de la mejor manera a la Federación Ecuatoriana de Golf.

Isabella Coral Ochoa, representante de Ecuador, finalizó en el puesto T60 en la categoría de 9 a 10 años damas en el torneo IMG Junior World Golf Championship en San Diego. Este resultado refleja su participación en un evento muy competitivo, donde se enfrentó a las mejores jóvenes golfistas convirtiéndolo en uno de los torneos juveniles más prestigiosos a nivel internacional.

Tabla de posiciones del IMG Junior World Golf Championship en San Diego

Isabella Coral Ochoa, golfista ecuatoriana

Sin duda, una deportista con mucha proyección pues, entre sus logros más destacados, Isabella cuenta con varios campeonatos en torneos nacionales y se consagró como la mejor golfista de la competencia en 2022. Además, participó de un torneo mundial en agosto de 2021 en Estados Unidos y en la actualidad ocupa el lugar 35 en el mundo.

“Empecé cogiendo un palo, pero fui mejorando cuando fui creciendo”, dijo refiriéndose a sus inicios en el golf. Para Isabella el hoy 8 es uno de los que más desafíos le representa, además mencionó que el tiro que más practica es el aprouch.

Sobre sus objetivos a futuro mencionó: “En unos años me quiero ir a torneos más importantes y dejar en alto el nombre de Ecuador”. Además, habló de lo que significa competir a nivel internacional. “Me gusta viajar mucho, cuando juego me siento tensa porque hay muchas jugadoras buenas en todo el mundo. Quiero seguir compitiendo en este nivel”.

Finalmente, habló del torneo donde buscará destacar: “Me gustaría ser campeona, alguna vez del IMG Junior World Golf Championship San Diego”. Para todas sus participaciones a nover internacional, el apoyo de la familia ha sido indispensable.