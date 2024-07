¡Alfredo Campo busca cumplir su sueño olímpico! Conoce su vida y su preparación para competir en París 2024

Alfredo Campo Vintimilla, ciclista y empresario ecuatoriano de BMX, viajó a Francia para representar al Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024. En estos últimos juegos obtuvo diploma olímpico y su próximo objetivo es adjudicarse una medalla. Esta será su tercera participación en unos olímpicos.

Campo terminó séptimo en el Mundial de BMX que se desarrolló en Bogotá, ha ganado Juegos Panamericanos y obtuvo Diploma Olímpico en Tokio 2020. Campo dialogó en exclusiva con Metro Ecuador previo a su participación en París 2024 donde buscará ganar una medalla. Además, contó cómo es su vida fuera de la pista y sus inicios en este deporte.

Sobre París 2024

Alfredo Campo se refirió a lo que será su experiencia en Francia y lo mucho que le sirvieron las pasadas ediciones de Juegos Olímpicos: “Cada participación en Juegos Olímpicos es distinto, son diferentes sensaciones. Será mi tercera participación y siento que he aprendido mucho de las dos veces que estuve en Juegos Olímpicos”.

“Lo que más le llena a un deportista es representar a su país. He trabajado todo el año para este momento, es la carrera más importante. Lo que busco es tener una buena participación, si eso se cumple sé que tendré una medalla. Confío en mis condiciones”, dijo Alfredo quien ya está en París concentrado para su participación.

Sobre su entrenamiento y preparación explicó: “No tengo una dieta específica, lo único que debo es mantenerme en un peso estimado. Mi día a día depende de mi entrenamiento, generalmente tengo dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde”.

De igual manera, nos supo contar que él previo a cualquier participación tiene una costumbre pero que no es por cábala, sino por sus creencias: “No tengo ningún amuleto o cábala. No dejo que me gane la superstición, sino mi trabajo sea el que hable por mí. Lo que si hago siempre, antes de cualquier competencia es besar mi glosario”.

Conocemos un poco más de Alfredo

Alfredo nació en la ciudad de Cuenca, es aficionado al Deportivo Cuenca y siempre recuerda a su país al que tuvo que dejar por su profesión: “Toda mi carrera ha sido un sacrificio. Dejar mi ciudad, mi familia y todo lo que tengo en Ecuador ha sido prueba del sacrificio. En Ecuador no existen pistas con las condiciones que uno necesita, por lo que tuve que mudarme de mi país”.

“En mi tiempo libre me gusta descansar. También busco pasar en familia, siento que eso me llena. Cuando voy a Cuenca me gusta comer unas cascaritas, mote o la comida típica de mi país. También me gustan las reuniones familiares y compartir un asado. Valoro mucho las cosas pequeñas”, agregó sobre las actividades y comida que le gusta cuando vuelve al Ecuador.

“Mi inspiración y soporte ha sido toda mi familia, desde que recuerdo mi familia han practicado mucho deportes de dos ruedas. Esto ayudó a que yo me decida por ser deportista de BMX”, declaró sobre las razones que lo llevaron a ser ciclista de BMX pues recordó que su tía le regaló su primera bicicleta a sus 3 años de edad aunque recién a los 14 decidió dedicarse a este deporte.

Además, Alfredo espera ser un ejemplo para nuevas generaciones a quienes dedicó unas palabras: “Luchen pos sus sueños, el deporte es algo lindo y que llena mucho. El BMX no es un deporte de preferencia en Ecuador pero siento que hay mucho talento”.

Otros aspectos

Alfredo ha tenido algunos golpes de los que ha salido adelante, ya con experiencia en el deporte mencionó: “Siempre habrá obstáculos o caídas. Como todo en la vida, hay momentos buenos y malos y solo queda aprender de esas caídas porque no siempre las cosas se dan como uno quiere. Siempre hay que volver a pararse con más fuerza”.

Finalmente, se refirió a su futuro: “Todavía no pienso en un retiro. Cuando me deje de gustar el subirme a mi bicicleta y no sienta que quiero seguir, ahí será. Por ahora pienso en los Juegos Olímpicos y seguir compitiendo al más alto nivel”.