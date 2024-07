Barcelona SC no tenía voluntad de jugar contra Bragantino

Barcelona SC complicó su panorama en Copa Sudamericana. El elenco del Astillero mostró dos caras de su faceta futbolística este miércoles 17 de julio ante Bragantino, un combinado complejo por su juego y despliegue en la cancha.

El ‘Ídolo’ empató un partido que está obligado a ganar para facilitar su trabajo en la vuelta, en Sao Paulo. En la primera parte, un gol de media distancia sorprendió a Javier Burrai pero una una jugada de doble túnel terminó con la igualdad desde la pierna derecha de Janner Corozo.

Barcelona dominó los tiempos de los primeros 45 minutos, lo cual comenzó a decaer en la segunda parte. Los ‘Toreros’ solo lograron un disparo más al arco (5 a 4) que sus similares.

El retorno de Byron Castillo le ayudó a terne vertiginosidad en la zona derecha, pero faltó quien acierte en la portería contraria. Pese a estos detalles, el factor anímico se reflejó después del doloroso deceso de Justin Cornejo.

El arquero de 20 años falleció después de sufrir una caída y, de manera extraoficial, un infarto cerebral que lo mantuvo varias horas en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Barcelona no tenía voluntad de jugar

“Leí por ahí que era el tercer arquero… No, no, no. Era el capitán de las juveniles. Justin le ayudaba con la entrada en calor a Javier. No era una persona ajena al trabajo que hacemos”, empezó señalando Ariel Holan después del partido sobre la importancia de Cornejo.

“Todos respetamos los reglamentos, por algo están escritos. Esta situación no está legislada ni contemplada, pero cuando ocurre conmociona estructuras”.

“No es fácil jugar un partido de futbol mientras todavía lo están velando”, comentó sobre este aspecto que afecto la siquis de sus dirigidos. Además, argumentó que ninguno estaba con “voluntad de venir a jugar (…) Estamos destruidos. Pido que entiendan y valoren a los futbolistas. Yo estoy hace dos meses acá, pero ellos tienen una relación más profunda”.