“No estaba peleando”: Maluma aclara lo que pasó en la final de la Copa América con hinchas argentinos

Tras la celebración de Argentina que derrotó 1-0 a Colombia en la final de la Copa América, videos del cantante colombiano, Maluma, se viralizaron en redes sociales en los que aparentemente se produjo un episodio álgido como por hinchas albicelestes y ‘Papi Juancho’.

PUBLICIDAD

Maluma, quien se encontraba presente en uno de los palcos de las tribuna, se lo vio gritando y también que los hinchas argentinos le respondían con gestos burlones.

Hasta que dos días después el cantante se pronuncio mediante historias en su cuenta de Instagram. Empezó felicitando a su Selección por ese esfuerzo. “Me siento demasido orgulloso de ser colombiano”, dijo.

Por otro, también felicitó a Argentina por la victoria. “Al pueblo argentino, felicidades. Les envío un abrazo. No crean lo que ven en redes, no estaba peleando con nadie. Y me paré ahí para gritar a la gente de Colombia que se parara de esa silla y que empezara a vibrar como nosotros porque el partido estaba tenso y difícil. Ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”, dijo el colombiano que se encuentra en Europa para dar algunos shows.

Destacó la emoción que vivió durante el partido y es algo que jamás olvidará. “Estar en el estadio vibrado y celebrando por nuestro equipo, eso no lo cambio por nada (...) Gracias a nuestra selección por lo que hicieron. Estamos listo para el mundial”. finalizó.