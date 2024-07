“Mientras está con vida, hay fe”: El arquero de BSC se encuentra en estado crítico

La noche del 15 de julio, una lamentable noticia sorprendió al fútbol ecuatoriano. El tercer arquero del club Barcelona SC, Justin Cornejo, sufrió un accidente, amigos e instituciones ya expresaban sus condolencias en redes sociales. Sin embargo, la mañana de este martes, 16 de julio , se confirmó que el joven no ha fallecido, pero se mantiene en estado crítico.

Así lo dio a conocer Barcelona SC mediante un comunicado. Además, tomaron la decisión de suspender las actividades deportivas del club hasta nuevo aviso.

Comunica de BSC sobre Justin Cornejo

Fuentes cercanas al jugador, han manifestado que su corazón sigue latiendo y se encuentra conectado. Sus familiares mantienen la fe en estos duros momentos y no se han separado del futbolista.

Por otra parte, Manolo Uquillas, entrenador de Justin Cornejo, dijo a TC Televisión que “mientras está con vida yo creo que hay fe o esperanza, especialmente los que somos creyentes y esperamos que Dios lo pueda sacar de este cuadro complicado”.

Por otro lado, Mario Canessa, periodista deportivo, dijo en Radio Diblu que “Justin Cornejo no ha fallecido, está en un proceso de evaluación, con signos vitales. Me cuentan que ha sufrido un infarto cerebral, producto de un coágulo, que aparentemente no es el golpe en la cabeza (...)Está en estado de coma y es lamentable porque es un jugador muy joven ”, mencionó que dicha información se la hizo llegar un profesional.