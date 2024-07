Kylian Mbappé superó a Maradona en su llegada al Real Madrid

El momento más esperado por la afición del Real Madrid llegó: Kylian Mbappé fue presentado como su flamante incorporación. La novela que involucraba al francés ha llegado a su fin y con ello Florentino Pérez ha establecido un equipo que puede pelear todo este 2024-2025.

Por si el “Hala Madrid” de ‘Donatello’ no fue suficiente, el Madrid también presentó los avances de la remodelación del nuevo Santiago Bernabéu.

Videomarcador 360º a pleno funcionamiento con imágenes de Mbappé, pasarela y escenario principal junto a una pantalla gigante y las 15 Ligas de Campeones del conjunto blanco.

El evento comenzó, tras la salida al campo del presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el presidente de honor José Martínez Pirri y el exjugador y exentrenador Zinedine Zidane, con un vídeo de las 15 ‘Champions’ del Real Madrid.

Palabras de Mbappé y Pérez

“Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Estás aquí porque tú has querido, solo tu fuerza de voluntad ha sido capaz de superar las adversidades. Gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para poder vestir hoy esta camiseta blanca, la de las 15 Copas de Europa”, comentó en parte de su discurso el presidente del club más grande de Eurocopa.

Tras Florentino Pérez, llegó el turno de un Kylian Mbappé que desde el primer momento fue vitoreado por la que es su nueva afición y para la que dedicó su discurso con el objetivo de ganarse aún más su cariño después de los veranos precedentes en los que estuvo cerca de recalar en el Real Madrid, pero se quedó en el París Saint-Germain.

“Buenos días a todos. Voy a intentar hablar en español. Guau, es increíble estar aquí. He dormido muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, hoy se realiza mi sueño y soy un chico muy feliz hoy. Muy feliz”, comenzó.

Mbappé no solo se sintió en casa, también emuló a CR7 en lo que fue su presentación lustros atrás. A la par, con pisar la ‘Casa Blanca’, el francés logró un récord que supera a Neymar, Zlatan y al mismo Maradona.

Presentaciones más multitudinarias