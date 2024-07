Kylian Mbappé revela qué jugadores influyeron para su fichaje con el Real Madrid

El francés Kylian Mbappé fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid con un Santiago Bernabéu completamente lleno. El francés no quiso entrar en detalles sobre “el pasado” cuando pudo fichar por el Real Madrid y no lo hizo, pero sí que insistió en que, tras hacer “esfuerzos” ha podido cumplir “un sueño” que “no se paga”.

“Me siento como un privilegiado por decir que soy jugador del Real Madrid. Espero este momento desde hace mucho tiempo y ahora es la realidad. Un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para el Real Madrid y eso es una gran satisfacción para mí y para mí familia, que saben los esfuerzos que he hecho para estar aquí”, dijo en rueda de prensa.

“Es un honor y un privilegio ser jugador del Real Madrid. Este día es fantástico, histórico para mí y mi familia. Esperaba un gran día, pero fue aún mejor. Por eso tengo que decir gracias al club y al Real Madrid”, comentó.

Los jugadores que influyeron para su fichaje

Ante esta pregunta, realizada por Ibai Llanos declaró: “Los franceses (Mendy, Tchouaméni y Camavinga) son los que siempre me decían que vaya al Real Madrid. También Vini Jrs. que ma ha mandado muchos mensajes, que siempre me decía ‘ven al Madrid, vamos a jugar juntos arriba’. Gracias a ellos, porque sentí lo que significa el club aunque no necesitaba de ellos para saber que es el mejor equipo del mundo”.

Mbappé destacó también la importancia de Florentino Pérez en su llegada al Real Madrid: “Desde el primer momento confió en mí y ayudó a mi familia. Me dio mucho cariño, Sentir que el jefe te quiere es importante, porque antes de ser jugador soy hombre. Estoy muy feliz de mi relación con el presidente. Sé que fue un camino difícil, pero hoy estoy aquí y soy muy feliz”, recordó.