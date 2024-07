A un día de la final, Lionel Messi habló sobre su posible retiro: “En estos momentos no me gusta pensar más allá... ... estoy disfrutando el día a día”

Horas antes de disputar una nueva final de la CONMEBOL Copa América con la Selección Argentina, el astro del fútbol mundial Lionel Messi aseguró que está “mejor” físicamente para disputar la final respecto de las instancias anteriores, compartió sus claves para formar un equipo ganador, habló sobre la posibilidad de su retiro y les dejó un mensaje contundente a los jóvenes que se van incorporando al plantel albiceleste.

“En la final me voy a encontrar mejor”, comentó el capitán de la Selección Argentina en una entrevista exclusiva con DSPORTS, señal deportiva de DIRECTV y DGO, horas antes del partido en el que el conjunto albicileste enfrentará a Colombia por el máximo trofeo continental a nivel de selecciones nacionales, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

“Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después y la final me voy a encontrar mejor”, comentó.

Al ser consultado por el periodista Marcelo Benedetto de DSPORTS sobre el gran presente de la Selección, Messi respondió: “Tenemos una competencia, una intensidad, unas ganas de dar al máximo en cada entrenamiento... Cualquiera que le toque jugar, rinde de la misma manera. Nos destacamos por la competitividad que tenemos en cada partido. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Le compite a cualquiera”.

El capitán argentino también se refirió con claridad y contundencia sobre los futbolistas más jóvenes que van llegando a la Selección en el recambio generacional. “Es una generación muy joven. (Algunos) fueron campeones de América, del Mundo... tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera con la Selección por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje. Para mí, lo fundamental, es tener un buen grupo. A partir de ahí pueden llegar los logros”, expresó.

Una nueva final: ¿La última para Messi?

“En estos momentos no me gusta pensar más allá... estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la Selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”, respondió Messi a DSPORTS.

Sus palabras sobre Emiliano “Dibu” Martínez y Ángel “Fideo” Di María

En la entrevista exclusiva con DSPORTS, Messi habló sobre otras dos grandes figuras de la Selección Nacional: el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien volvió a ser determinante para blindar el arco argentino, y Ángel “Fideo” Di María que confirmó su retiro del equipo albiceleste.

Luego de señalar que muchos equipos buscaron en la Copa América llevar a la Argentina a las instancias de definición por penales, destacó: “En los penales, teniendo al Dibu ya no es suerte. Sabés que uno o dos te agarra y eso es una gran ventaja.”

Respecto a su amigo Di María, remarcó que “‘Fideo’ tiene todo muy decidido y no hay nada que lo mueva”. Incluso se animó a imaginarse una gran despedida para el delantero: “Quién te dice (que se retira de la Selección) metiendo otro gol en la final, como lo hizo en todas las últimas que jugó. Sería extraordinario”.