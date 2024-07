¿Qué pasará con la amante de Walker en la final de la Eurocopa?

La final de la Eurocopa tendrá de todo este domingo 14 de julio. España e Inglaterra están en la búsqueda de un nuevo título para su palmarés, para ello pondrán a sus principales estrellas en el gramado para conseguir este objetivo.

Uno de las figuras que estará presente en la cancha del Olímpico de Berlín será el lateral derecho Kyle Walker. El mismo se ha transformado en uno de los jugadores claves de Gareth Southgate, pero también tiene líos de faldas que han llevado a reforzar la seguridad para el respectivo enfrentamiento.

Escándalo de Walker

El escándalo de Walker explotó hace ya varios meses cuando se descubrió que, además de los cuatro hijos que tenía con su esposa Annie Kilner, el futbolista mantenía una relación paralela con Lauryn Goodman, con quien tuvo dos hijos más. Cuando esto salió a la luz, su pareja desde los 17 años lo echó de su casa.

“El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y me equivoqué. Necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”, admitió el defensor de la Selección de Inglaterra en enero de este año en diálogo con The Sun.

Annie Kilner y sus cuatro hijos estuvieron presentes alentando desde la tribuna e los seis partidos de la Eurocopa. Sin embargo, la tensión creció cuando Goodman también asistió a un encuentro con uno de los dos hijos que tuvo con el futbolista y el dorsal de “papá” .

The Sun, los servicios de seguridad que protegen a la selección inglesa recibieron la orden de que Lauryn Goodman “no pueda acercarse” a la zona de las parejas de los futbolistas de Inglaterra para evitar posibles incidentes. Una situación que tensa el entorno británico, a dos días de la final de la Eurocopa.