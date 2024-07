Miguel Ángel Loor se une al pleito de Alfaro Moreno y Francisco Egas

En declaraciones para Radio Redonda, Francisco Egas (presidente de la FEF) acotó que Alfaro Moreno - en su época de presidente de Barcelona SC - habría querido meter un jugador en la plantilla de la Selección. Los comentarios del titular del máximo órgano de fútbol del país no cayeron nada bien.

“El día que yo meta mano en ese tema es el día que me tendré que ir a mi casa porque no tendré más que hacer en el fútbol. Y exdirigentes que hoy son comunicadores se animan a decir cosas y es curioso. Dicen que el celoso no ve la realidad, ve su realidad.

Yo si le puedo decir que en 5 años fue el único dirigente que me pidió una reunión para pedirme que cambie la presidencia de la comisión de arbitraje y que le lleve un jugador a la selección porque necesitaba venderlo.

En otra reunión, donde estuvieron más dirigentes, me dijo que por qué si había un cupo de 26 en la Selección porque el entrenador llevaba 23 y no ayudaba a los clubes a vender jugadores”, resaltó Egas.

Respuesta de Alfaro

Ante ello, Alfaro lanzó una amenaza. “Sin nombrar a nadie, aparentemente hubo un dardo apuntándome a mí que habla de un comunicador que era directivo y demás (…) Todo lo que yo digo hoy acá y en diversos programas, lo dije frontalmente en reuniones públicas y privadas”, empezó.

“Mira si yo me pongo a contar cosas que se han conversado en reuniones íntimas, sobre todo previo a una elección de LigaPro. No respondo nada como corresponde, pero tengo tres programas diarios para hacerte mierda cuando me de la gana. En todo caso queremos siempre lo mejor del fútbol ecuatoriano y ojalá decidan bien”.

A este conflicto decidió sumarse el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel loor. El mismo escribió en X una postura con sabor a ironía.

“Me han escrito por unas declaraciones del presidente de la FEF, algunos quieren que responda y refute, otros que no pelee. La verdad voy a hacer lo 2ndo: Lo felicito presidente, está haciendo un gran trabajo al mando de la FEF, cero deudas, gran gestión administrativa y lo mejor: excelente manejo de los cuerpos técnicos”, publicó.