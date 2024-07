¿Alfaro Moreno amenaza a Francisco Egas?: “Tengo tres programas diarios para hacerte mierda”

Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ex presidente del Barcelona SC, decidió responder a declaraciones del Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, quien habría mencionado que existen ex dirigentes que son comunicadores, dicen cosas que no son en temas de convocatorias en diferentes espacios.

“No sé si reír o llorar cuando escucho que imponemos jugadores. Ex dirigentes que hoy son comunicadores que dicen cosas que no son. Es gente que son generadores de opinión que convence. Pero, al final, todo termina dándonos la razón”, expresó Francisco Egas en La Radio Redonda cuando hablaba de las críticas en convocatorias de La Tri y la presencia mayoritaria de jugadores identificados con el Independiente del Valle.

La respuesta de Alfaro Moreno

El presidente de Barcelona SC, en uno de los programas de Marca 90, respondió con todo acerca del tema: “Sin nombrar a nadie, aparentemente hubo un dardo apuntándome a mí, en lo cual habla de un comunicador que era directivo y demás (…). Todo lo que yo digo hoy acá y en diversos programas, lo dije frontalmente en reuniones públicas y privadas”, inició refiriéndose a Francisco Egas.

“Mira si yo me pongo a contar cosas que se han conversado en reuniones íntimas, sobre todo previo a una elección de LigaPro. No respondo nada como corresponde, pero tengo tres programas diarios para hacerte mierda cuando me de la gana. En todo caso queremos siempre lo mejor del fútbol ecuatoriano y ojalá decidan bien”, adjuntó molesto sobre la situación.

Francisco Egas, presidente de la FEF, también dejo claro algunos temas sobre las críticas al respecto. “Suena hasta ridículo ese tema tratarlo. ¿Esto de dónde nace? ¿Hay alguna prueba? ¿De alguien que haya estado dentro? (…) Es animadversión por IDV, porque está metido en un baile de grandes. Eso genera choque, resistencia”.

Asimismo, apuntó a la Liga Pro: “El control económico que supuestamente la LigaPro está aplicando, hoy vemos a clubes que están endeudados. ¿Dónde se ha controlado? Me he reunido con los equipos. La idea es que la FEF es el paraguas que gobierna el fútbol ecuatoriano. Estoy preocupado de esta situación”, declaró.